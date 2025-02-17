變相漲票價？北捷縮水常客優惠 市長蔣萬安坦言有電費壓力

台北捷運公司今天宣布，3月1日起常客優惠將由原本7至9折優惠，調整為85至95折。捷運族質疑，每天要搭捷運通勤，縮水常客優惠是否是變相漲票價？台北市長蔣萬安今天坦言，的確是電費漲等壓力，但僅調整常客優惠是希望將衝擊降最低。

北捷因電費、薪資漲等壓力，從下月起調整常客優惠，蔣萬安今天下午出席麟洋路揭牌，蔣萬安說，的確因為電價調整，確實對北捷整體經營，帶來巨大壓力，市府也多次反映給中央，希望可以體諒，並且給予北捷電價優惠。

蔣萬安說，對於這次調整常客優惠，市府希望能夠對市民朋友的衝擊降到最低，也持續鼓勵大家搭乘綠運輸，才做這樣的調整，希望大家可以多多使用不受影響的1200交通月票。