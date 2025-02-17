雞蛋批發產地價差大 農業部今邀蛋農蛋商開會沒結果

針對雞蛋產地價、批發價格落差，農業部今上午召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議沒有結論。農業部表示尊重市場機制兼顧民眾消費雞蛋權益，將繼續督導產業團體及雞蛋產銷雙方合作，預期蛋商與蛋農於短期內儘速召開雞蛋產銷協調會議，共同研商擬訂完整的蛋價計價基準。

近期雞蛋產地價、批發價差達9.5元，雞農叫苦連天。農業部今為此召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，邀請公平交易委員會、各地蛋商業同業公會、中華民國養雞協會等產業團體參與，就現行國內蛋價結構中產地價與批發價價差是否需要調整等議題進行討論。

但農業部畜牧司副司長周志勲會後受訪說，今天會議沒有結論，養雞協會、蛋商將各自再回去研議，之後看後續規畫。他強調，雙方本來就有既定的協商機制，農業部只是經反映才邀集產銷雙方開會，但不會介入。

農業部說，為了進一步加強雞蛋運輸成本風險分攤，並平衡雞蛋生產成本與產銷穩定，農業部呼籲產銷雙方—蛋農與蛋商—加強溝通與對話，維持雞蛋產銷平衡。

養雞協會副理事長林漢章說，今天會議沒有結果，協會內部會先做討論，再跟蛋商公會另約時間討論議價機制。

農業部指出，為確保雞蛋供應穩定及蛋雞產業的可持續發展，農業部將尊重市場機制兼顧民眾消費雞蛋權益，繼續督導產業團體及雞蛋產銷雙方合作，預期蛋商與蛋農於短期內儘速召開雞蛋產銷協調會議，共同研商擬訂完整的蛋價計價基準，為各階段蛋價提供參考依據，並保持雞蛋各環節業者的合理獲利，實現我國蛋雞產業的永續發展。