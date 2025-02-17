快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

聽新聞
0:00 / 0:00

雞蛋批發產地價差大 農業部今邀蛋農蛋商開會沒結果

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部今上午召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但沒有結論。本報資料照片
農業部今上午召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但沒有結論。本報資料照片

針對雞蛋產地價、批發價格落差，農業部今上午召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議沒有結論。農業部表示尊重市場機制兼顧民眾消費雞蛋權益，將繼續督導產業團體及雞蛋產銷雙方合作，預期蛋商與蛋農於短期內儘速召開雞蛋產銷協調會議，共同研商擬訂完整的蛋價計價基準。

近期雞蛋產地價、批發價差達9.5元，雞農叫苦連天。農業部今為此召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，邀請公平交易委員會、各地蛋商業同業公會、中華民國養雞協會等產業團體參與，就現行國內蛋價結構中產地價與批發價價差是否需要調整等議題進行討論。

但農業部畜牧司副司長周志勲會後受訪說，今天會議沒有結論，養雞協會、蛋商將各自再回去研議，之後看後續規畫。他強調，雙方本來就有既定的協商機制，農業部只是經反映才邀集產銷雙方開會，但不會介入。

農業部說，為了進一步加強雞蛋運輸成本風險分攤，並平衡雞蛋生產成本與產銷穩定，農業部呼籲產銷雙方—蛋農與蛋商—加強溝通與對話，維持雞蛋產銷平衡。

養雞協會副理事長林漢章說，今天會議沒有結果，協會內部會先做討論，再跟蛋商公會另約時間討論議價機制。

農業部指出，為確保雞蛋供應穩定及蛋雞產業的可持續發展，農業部將尊重市場機制兼顧民眾消費雞蛋權益，繼續督導產業團體及雞蛋產銷雙方合作，預期蛋商與蛋農於短期內儘速召開雞蛋產銷協調會議，共同研商擬訂完整的蛋價計價基準，為各階段蛋價提供參考依據，並保持雞蛋各環節業者的合理獲利，實現我國蛋雞產業的永續發展。

蛋價 農業部 雞蛋

延伸閱讀

彰化縣去年通報7隻石虎遭路殺 昨晚再1隻確認中

美國經濟面臨三大衝擊

全台287家農會 今選出農事小組組長、會員代表

乳品14天以下才可標「鮮」 最快月底公告或重新預告

相關新聞

苗縣泰安苗62線6.2K山壁嚴重崩坍 目前全線無法通行

苗栗縣通往泰安溫泉區主要幹道苗62線，今天下午1點50分左右，在6.2K路段發生嚴重落石及樹木倒塌覆蓋路面，影響雙向交通...

變相漲票價？北捷縮水常客優惠 市長蔣萬安坦言有電費壓力

台北捷運公司今天宣布，3月1日起常客優惠將由原本7至9折優惠，調整為85至95折。捷運族質疑，每天要搭捷運通勤，縮水常客...

長榮全新豪經艙亮相「類商務艙」規格 航行減63噸碳排

長榮航空自1992年首度推出全球第一個經濟豪華艙（現已更名為豪華經濟艙），但過去波音787僅提供兩艙等服務，這次交付的全...

因著一塊門牌的牽引溯源出書 蔣勳：讓觀光有文化根底

大疫期間，作家蔣勳走在池上福原國小後巷，見到一位老先生埋頭整修老木屋，再後來，木屋掛起「堀尾一彥」木牌。蔣勳突然有所感，...

總統政策讓貨幣升值 阿根廷民眾出國增

阿根廷緩解通膨，還有助周圍國家發展觀光？近來外媒調查發現，雖然阿根廷總理麥利的政府瘦身政策，讓該國失業率大增、經濟出現動盪，但也確實讓該國貨幣對美元升值41%，許多阿根廷民眾因此前往智利、巴西與烏拉圭度假。麥利希望透過瘦身政策，解決長年困擾阿根廷的通膨問題，各界相當關注。

雞蛋批發產地價差大 農業部今邀蛋農蛋商開會沒結果

針對雞蛋產地價、批發價格落差，農業部今上午召開「雞蛋產地價格與批發價格價差討論會議」，但會議沒有結論。農業部表示尊重市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。