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平交道警鈴大響學生龜速通過老師危險扛柵欄 台鐵說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日前被民眾直擊，桃園八德永豐路一處平交道，大批學生放學穿越時，盡管火車快到、警鈴大響，學生依然緩慢通過，甚至還有老師怕學生被打到，出手扛柵欄。圖／截自爆料公社
日前被民眾直擊，桃園八德永豐路一處平交道，大批學生放學穿越時，盡管火車快到、警鈴大響，學生依然緩慢通過，甚至還有老師怕學生被打到，出手扛柵欄。圖／截自爆料公社

桃園八德永豐路一處平交道，日前被民眾直擊，大批學生放學穿越時，盡管火車快到、警鈴大響，學生依然緩慢通過，甚至柵欄降下後，還有老師怕學生被打到，出手扛柵欄，危險行徑令人捏把冷汗。台鐵表示，該行為確實已觸發告警系統，造成列車延誤，雖未造成設備及人員直接損害，仍呼籲用路人、車輛應遵守通過平交道相關規則。

日前有民眾直擊，桃園八德永豐路一處平交道，有大批學生放學穿越時，就算火車快到警鈴大響，學生依舊緩慢通過，甚至柵欄降下時，還有老師出手扛著柵欄讓學生通行，直到紅燈猛閃，學生才意識到危險將近小跑步向前，危險行為讓人捏一把冷汗。

台鐵說明，本案發生在永豐路平交道，當時列車已接近平交道，平交道設備告警燈亮啟閃爍、遮斷機起動，且遮斷桿水平放下，功能一切正常，此時因有民眾闖入，平交道障礙物偵測功能啟動，並發出告警聲音，且發射列車防護無線電訊號至臨近列車，導致影響列車運轉。

台鐵表示，列車行駛於平交道前如接獲平交道告警，依規定需於平交道前一度停車，確保平交道已淨空，列車再以慢行每小時25公里通過平交道，以確保行車安全，本案確實會造成相關列車延誤。

台鐵表示，經檢視該平交道影像，平交道相關設備均正常作動，雖未造成設備及人員直接損害，但校方撐起遮斷桿讓同學從遮斷桿下方穿越，亟為不妥。

台鐵指出，依交通安全規則第104條第1項第1款規定「鐵路平交道設有遮斷器或看守人員管理者，如警鈴已響、閃光號誌已顯示或遮斷器已開始放下或看守人員表示停止時，應即暫停，等到遮斷器開放或看守人員表示通行後，始得通過。」

台鐵說，學生如遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應即暫停進入，已進入平交道的學生應快速通過淨空平交道。

根據法規，行人行經平交道，如果不遵守指示強行闖越，可開罰2400元的罰鍰，台鐵呼籲用路人、車輛，應遵守通過平交道相關規定辦理，以維安全。

台鐵 永豐

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