總統政策讓貨幣升值 阿根廷民眾出國增

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

阿根廷緩解通膨，還有助周圍國家發展觀光？近來外媒調查發現，雖然阿根廷總理麥利的政府瘦身政策，讓該國失業率大增、經濟出現動盪，但也確實讓該國貨幣對美元升值41%，許多阿根廷民眾因此前往智利、巴西與烏拉圭度假。麥利希望透過瘦身政策，解決長年困擾阿根廷的通膨問題，各界相當關注。

通膨率5年新低

根據《美聯社》報導，南半球目前正在盛夏時節，智利的海灘上比以往出現更多阿根廷人，阿根廷遊客瓦奎茲表示，智利的物價對他們來說相當便宜。從2024年12月開始，阿根廷前往智利、巴西與烏拉圭的遊客數就比2023年增加。

《路透社》提到，阿根廷總統麥利2023年上任後，矢言削減政府開支、裁減政府部門，才取自由化的經濟政策，希望將該國長年的負債與通膨緩解，從2023年12月到2024年12月已有初步成效，阿根廷披索兌美元已經升值41%，1月通膨率2.2%創下五年最低，顯見政策已經有初步成效。

40%旅客從阿根廷來

阿根廷出國旅遊人數也增加76.4%，80%大多去鄰國休憩，28%智利、22.6%巴西與15.6%烏拉圭。智利近期約有40%觀光客從阿根廷來，由於該國經濟發展好，因此物價偏低，對阿根廷人來說是友善旅遊地點；巴西的海岸日照比智利還要更好，加上巴西貨幣貶值，讓許多阿根廷人也趨之若鶩。

去年12月20日到今年1月13日，共有30.9萬阿根廷人拜訪烏拉圭，加上該國通膨緩解、取消外國人在國內的信用卡消費稅，旅遊價格降低下，又成為阿根廷人想去的地區。

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