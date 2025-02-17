彭啓明：關注歐盟碳邊境調整機制 台灣最快年底啟動法案程序

針對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於明年上路，環境部長彭啓明今受訪表示，自己已獲邀加入歐盟CBAM網絡，若歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣最快年底前也會有相應的法案程序。

環境部國家環境研究院今與經濟部水利署簽署合作備忘錄。彭啓明會後受訪說，CBAM接下來會有公聽過程，他受邀至歐盟CBAM的網絡中，歐盟目前還沒有正式公布細節，台灣不會馬上有新的措施，但會密切關注。

他另提到，因水泥、鋼鐵業者不斷反映外地傾銷的業者沒有申報排碳量，環境部目前正在綜整名單，並與國貿、關務系統整合，這是保護本地廠商。因今年起排碳有價，今年就會要求進口廠商比照歐盟的規範試行申報碳足跡。他進一步舉例，印尼、越南進口的水泥約占全台約1/3，未來一定會納入列管，鋼鐵占比也很高，玻璃或其他業者相對較少。

彭啓明說，由於CBAM同時也會受WTO約束，兩者的關係要等到文本細節公開後才會比較清楚，如果歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣很快就會跟上，預計年底前會有法案程序，也會請財政部、經濟部共同研商。

彭啓明也指出，美國總統川普上任後針對各國關稅訂定有不同作法，美國關稅與CBAM如何融合將是未來關切重點之一。