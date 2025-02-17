快訊

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

機捷通車8年…當年買「這兩站」的人最賺 坪價翻倍

彭啓明：關注歐盟碳邊境調整機制 台灣最快年底啟動法案程序

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部國家環境研究院今與經濟部水利署簽署合作備忘錄。記者葉冠妤/攝影
環境部國家環境研究院今與經濟部水利署簽署合作備忘錄。記者葉冠妤/攝影

針對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於明年上路，環境部彭啓明今受訪表示，自己已獲邀加入歐盟CBAM網絡，若歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣最快年底前也會有相應的法案程序。

環境部國家環境研究院今與經濟部水利署簽署合作備忘錄。彭啓明會後受訪說，CBAM接下來會有公聽過程，他受邀至歐盟CBAM的網絡中，歐盟目前還沒有正式公布細節，台灣不會馬上有新的措施，但會密切關注。

他另提到，因水泥、鋼鐵業者不斷反映外地傾銷的業者沒有申報排碳量，環境部目前正在綜整名單，並與國貿、關務系統整合，這是保護本地廠商。因今年起排碳有價，今年就會要求進口廠商比照歐盟的規範試行申報碳足跡。他進一步舉例，印尼、越南進口的水泥約占全台約1/3，未來一定會納入列管，鋼鐵占比也很高，玻璃或其他業者相對較少。

彭啓明說，由於CBAM同時也會受WTO約束，兩者的關係要等到文本細節公開後才會比較清楚，如果歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣很快就會跟上，預計年底前會有法案程序，也會請財政部、經濟部共同研商。

彭啓明也指出，美國總統川普上任後針對各國關稅訂定有不同作法，美國關稅與CBAM如何融合將是未來關切重點之一。

彭啓明 歐盟 環境部

延伸閱讀

彭啓明：攜手水利署推透明淡水河 盼未來能游泳

彭啓明：今年先修訂法規 2026年組碳交易先行者聯盟

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

環團不埋單減碳新目標 彭啓明：產業轉型太快恐翻車

相關新聞

明起水氣增多 氣象署：周五另波冷氣團各地轉冷低溫探11度

中央氣象署預報員官欣平上午指出，本周兩波冷空氣，都是冷氣團等級，第一波影響到周三清晨，北部及宜花降溫較有感；周五起另一波...

威力彩頭獎31連摃 想成為14億頭獎得主就看今晚

威力彩第14期今晚開獎，由於頭獎已經連摃31期，台灣彩券公司預估，頭獎金額上看14億元，如果一注獨得，將創下第五屆公益彩...

環境部、水利署將推「透明淡水河」平台 民眾即時查汙染

為強化國內氣候變遷因應能力，環境部國家環境研究院與經濟部水利署今簽署合作備忘錄，積極開展氣候變遷減緩、調適、治理技術等應...

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝「這縣市」配到最多

大S（徐熙媛）日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於周四（20日）開打。衛福部...

水果發霉不只是滋生黴菌 毒物醫曝恐還潛藏這「威脅」

水果發霉、腐敗，恐不只是滋生黴菌，更潛藏細菌滋生問題。近期知名木瓜牛奶業者被爆料，以發霉的木瓜製作飲品，讓水果發霉再食用...

雞蛋產銷價差大 農業部今協調

目前國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦連天，為此農業部今上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。