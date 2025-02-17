別為買保險延後新生兒篩檢 國健署：保障不受篩檢影響

買保險可助儲蓄與就醫保障，對於剛出生的新生兒，父母想替孩子買保險，又怕接受新生兒篩檢後檢出異常而被拒保。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，新生兒篩檢篩檢應在出生後48小時內進行，結果不會影響保險承保，民眾千萬別被誤導，錯過治療黃金期。

我國新生兒篩檢從74年執行，剛開始5項，95年7月增加至11項；108年10月起，全面擴大公費21項。新生兒出生48小時內，只要採取微量腳跟血液，就可以完成21項新生兒篩檢。如果篩檢結果為陽性，並不代表確定罹患該項疾病，儘早安排進一步檢查，部分先天性代謝異常的疾病都能及早發現並妥善治療。

林真夙表示，新生兒篩檢可盡快揪出先天性代謝異常疾病，「早期發現、早期治療」。有些家長擔心太早做新生兒篩檢，結果異常會被保險公司拒保，因此延後篩檢時間，卻可能錯失未發病前的黃金治療時機。金管會已在101年公告：新生兒篩檢項目疾病，只要投保年齡為0歲新生兒，應排除等待期30日。

當時法定新生兒篩檢為11項，新生兒篩檢結果為疾病者，仍受保單保障，不得排除。國健署自108年10月1日起，篩檢項目增加為21項，保險公司也配合修正。林真夙強調，篩檢結果不會影響保險承保，民眾千萬別被誤導，錯過治療黃金期。一旦發病，可能造成永久性損傷，影響孩子一生的生活品質。

林真夙說，先天代謝異常疾病的症狀在嬰兒時期並不明顯，必須靠「新生兒篩檢」來找出高風險族群，預防後遺症發生。依國健署統計，每年新生兒篩檢率平均達99%以上，112年發現異常個案數3300人，以葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症G6PD（俗稱蠶豆症）的個案最多，有2916人。

蠶豆症是台灣最常見的遺傳性疾病，大約每100個寶寶就有3個；日常生活只要避免讓寶寶的衣服或用品接觸樟腦丸或其氣味，也不要吃蠶豆、任意服用藥物，就能避免引發急性溶血性貧血。其他先天性代謝異常疾病也一樣，避開特定發病物質，或及早給予治療，健康就能與一般人無異。