快訊

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

機捷通車8年…當年買「這兩站」的人最賺 坪價翻倍

別為買保險延後新生兒篩檢 國健署：保障不受篩檢影響

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲，代謝異常的疾病在嬰兒階段通常症狀不明顯，不易從外表察覺，透過新生兒篩檢能夠提早發現並控制。圖／123RF
國健署呼籲，代謝異常的疾病在嬰兒階段通常症狀不明顯，不易從外表察覺，透過新生兒篩檢能夠提早發現並控制。圖／123RF

保險可助儲蓄與就醫保障，對於剛出生的新生兒，父母想替孩子買保險，又怕接受新生兒篩檢後檢出異常而被拒保。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，新生兒篩檢篩檢應在出生後48小時內進行，結果不會影響保險承保，民眾千萬別被誤導，錯過治療黃金期。

我國新生兒篩檢從74年執行，剛開始5項，95年7月增加至11項；108年10月起，全面擴大公費21項。新生兒出生48小時內，只要採取微量腳跟血液，就可以完成21項新生兒篩檢。如果篩檢結果為陽性，並不代表確定罹患該項疾病，儘早安排進一步檢查，部分先天性代謝異常的疾病都能及早發現並妥善治療。

林真夙表示，新生兒篩檢可盡快揪出先天性代謝異常疾病，「早期發現、早期治療」。有些家長擔心太早做新生兒篩檢，結果異常會被保險公司拒保，因此延後篩檢時間，卻可能錯失未發病前的黃金治療時機。金管會已在101年公告：新生兒篩檢項目疾病，只要投保年齡為0歲新生兒，應排除等待期30日。

當時法定新生兒篩檢為11項，新生兒篩檢結果為疾病者，仍受保單保障，不得排除。國健署自108年10月1日起，篩檢項目增加為21項，保險公司也配合修正。林真夙強調，篩檢結果不會影響保險承保，民眾千萬別被誤導，錯過治療黃金期。一旦發病，可能造成永久性損傷，影響孩子一生的生活品質。

林真夙說，先天代謝異常疾病的症狀在嬰兒時期並不明顯，必須靠「新生兒篩檢」來找出高風險族群，預防後遺症發生。依國健署統計，每年新生兒篩檢率平均達99%以上，112年發現異常個案數3300人，以葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症G6PD（俗稱蠶豆症）的個案最多，有2916人。

蠶豆症是台灣最常見的遺傳性疾病，大約每100個寶寶就有3個；日常生活只要避免讓寶寶的衣服或用品接觸樟腦丸或其氣味，也不要吃蠶豆、任意服用藥物，就能避免引發急性溶血性貧血。其他先天性代謝異常疾病也一樣，避開特定發病物質，或及早給予治療，健康就能與一般人無異。

保險 新生兒 黃金

延伸閱讀

擴大試管嬰兒補助最高10萬元 逾2萬對不孕夫妻圓夢

500組早產兒家庭齊聚高雄 期待社會關注照護問題

台東連3年新生兒正成長 育兒生日禮優化改版

全國學齡前兒童聽力篩檢不統一 國健署：將研議討論

相關新聞

明起水氣增多 氣象署：周五另波冷氣團各地轉冷低溫探11度

中央氣象署預報員官欣平上午指出，本周兩波冷空氣，都是冷氣團等級，第一波影響到周三清晨，北部及宜花降溫較有感；周五起另一波...

威力彩頭獎31連摃 想成為14億頭獎得主就看今晚

威力彩第14期今晚開獎，由於頭獎已經連摃31期，台灣彩券公司預估，頭獎金額上看14億元，如果一注獨得，將創下第五屆公益彩...

環境部、水利署將推「透明淡水河」平台 民眾即時查汙染

為強化國內氣候變遷因應能力，環境部國家環境研究院與經濟部水利署今簽署合作備忘錄，積極開展氣候變遷減緩、調適、治理技術等應...

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝「這縣市」配到最多

大S（徐熙媛）日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於周四（20日）開打。衛福部...

水果發霉不只是滋生黴菌 毒物醫曝恐還潛藏這「威脅」

水果發霉、腐敗，恐不只是滋生黴菌，更潛藏細菌滋生問題。近期知名木瓜牛奶業者被爆料，以發霉的木瓜製作飲品，讓水果發霉再食用...

雞蛋產銷價差大 農業部今協調

目前國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦連天，為此農業部今上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。