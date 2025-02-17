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環境部、水利署將推「透明淡水河」平台 民眾即時查汙染

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部國家環境研究院今與經濟部水利署簽署合作備忘錄。記者葉冠妤/攝影
環境部國家環境研究院今與經濟部水利署簽署合作備忘錄。記者葉冠妤/攝影

為強化國內氣候變遷因應能力，環境部國家環境研究院與經濟部水利署今簽署合作備忘錄，積極開展氣候變遷減緩、調適、治理技術等應用研究，將有效運用雙方科學研究資源迎接氣候變遷的嚴峻挑戰。環境部部長彭啓明也預告，環境部與水利署近期將推出「透明淡水河」平台，讓民眾可即時查詢淡水河流域的汙染狀況。

國環院院長劉宗勇表示，環境部因應極端氣候的衝擊，尤其是水文氣象類型的災害，甚至於是複合型災害，更需要結合多方及跨域的合作，未來雙方開創合作的重點將包括氣候變遷跨域調適、治理、汙染防制等議題，同時運用流域系統性治理規劃與流域數值模式結合於氣候風險調適，達到循證治理的目標。

國環院指出，這次合作備忘錄的簽署，將可借重水利署豐富的水利調查相關資料與服務經驗，培養優秀的調適專業人才，提高跨部會資源應用，使水資源發展與環境保護間得以相輔相成，共創雙贏的合作模式，更可在綠色成長與2050淨零轉型戰略中，強化健全調適行動的執行。

水利署署長賴建信則說，水利署習慣用物理方法解決問題，環境領域則採行化學方法，今天是物理跟化學結合，並透過空間資料的整合，將對氣候變遷激盪出更多想法跟發展。

彭啓明表示，環境部跟水利署有5項密切合作，包括公共工程建設納入減碳技術、透明淡水河平台、二仁溪電子廢棄物整治、調適作為、獲得碳權等，其中，因二仁溪橫跨台南跟高雄，過去是三不管地帶，環境部爭取約13億元的預算，已獲行政院初步同意，待總預算狀況明瞭，希望3年內解決問題。

至於透明淡水河平台，彭啓明指出，淡水河是政府從以前到現在投入最多的河川，花費約2000多億整治，現在希望中央跟地方合作，未來一、兩個月內預計推出透明淡水河平台，讓民眾即時獲知淡水河流域汙染現況，甚至水質何時比較差，就跟空氣品質監測一樣透明公開。他說，法國巴黎塞納河花了非常多經費、時間整治，讓民眾在巴黎奧運在塞納河游泳，這是我們的終極目標，讓母親河淡水河更乾淨。

賴建信說，淡水河沿岸有相當多監測站，未來將以資料為基礎，透過循證治理的方式找出潛在汙染源，並採取相應措施；除此之外，氣候變遷造成海水位變動，海浪潮差變動也會進一步對淡水河水量排出有影響，水利署將於114年啟動前導計畫，研究極端事件對水太多、水太少、水太髒的影響，115年將進一步跨部門合作。

氣候變遷 水利署 淡水河

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