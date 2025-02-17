災後心理創傷難察覺恐釀PTSD 醫籲把握6個月黃金治療期

台中新光三越氣爆釀4死，震驚社會。醫師直言，災難除了帶來生理傷害外，心理衝擊更難以察覺，許多民眾在事件後失眠、心悸、盜汗、暈眩，甚至反覆做惡夢，若民眾發現自己或親友出現相關症狀，應盡速就醫評估。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，近日發生的嚴重災難事件造成多人傷亡，社會大眾無不震驚，民眾可能出現失眠、暈眩等症狀，特別是倖存者在經歷生死關頭後，反應可能更為強烈，若這些身心症狀持續影響日常生活或睡眠超過6個月，可能發展為創傷後壓力症候群（PTSD），成為心理重建的一大障礙。

蘇柏文表示，災難發生後，除了身體治療，心理支持與介入同樣重要，過去發生重大事件時，中央與地方政府會積極動員精神科醫師、心理師協助受災民眾，提供情緒慰問與心理支持，必要時透過藥物治療可緩解憂鬱、焦慮與失眠等症狀。

部分創傷後壓力症候群的患者因長期受到焦慮、失眠等困擾，甚至需要住院治療。桃園醫院護理師林珈伶分享，曾有1名患者回憶事件發生後，對周遭環境感到極度不安，閉上眼便浮現災害發生的瞬間，讓他心悸、噁心、暈眩，夜晚輾轉難眠，住院期間，醫療團隊透過藥物治療、心理引導與放鬆訓練，幫助他逐步緩解焦慮，最終重新建立規律的生活。

林珈伶說，雖然身體傷口會隨著時間逐漸癒合，但心理創傷的復原通常需更長的時間與專業的協助，如果自己或身邊親友在經歷災難後出現情緒困擾，建議勇敢尋求幫助，全台各縣市的社區心理衛生中心、1925安心專線及精神醫療機構，都可以提供支持與陪伴，協助每個人重新找回穩定的生活與希望。