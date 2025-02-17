北捷常客優惠調整7折調至85折 3月1日上路

面對電價、薪資等調整，北捷在去年董事會通過調整常客優惠行銷方案，將於3月1日上路，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，將影響層面降至最低。北捷補充，常客優惠的基礎上可以搭配交通部TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案。

北捷表示，3月1日起調整後的北捷常客優惠，每月搭乘捷運11至20次，現金回饋5%，相當於全票票價95折；每月搭乘捷運21至40次，現金回饋10%，相當於全票票價9折；每月搭乘捷運41次以上，現金回饋15%，相當於全票票價85折。

北捷表示，至於敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及優惠金額則維持現行方案。

北捷建議，若每月票價支出超過1200元者，可購買使用TPASS 1200定期票，在30天內不限搭乘基北北桃轄內公共運輸工具，也包含台鐵、國道客運等。

北捷補充，交通部實施的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，旅客持電子票證至交通部公路局常客優惠回饋網頁完成登錄，每月搭乘台北捷運達11次以上，可額外再享北捷搭乘金額2%回饋。