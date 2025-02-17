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10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

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10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝「這縣市」配到最多

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
大S（徐熙媛）日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於周四（20日）開打。衛福部疾管署呼籲，符合接種資格的11類高風險族群應盡速接種。本報資料照片
大S（徐熙媛）日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於周四（20日）開打。衛福部疾管署呼籲，符合接種資格的11類高風險族群應盡速接種。本報資料照片

大S（徐熙媛）日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於周四（20日）開打。衛福部疾管署今天公布各縣市疫苗分配情形，呼籲符合接種資格的11類高風險族群應盡速接種。

疾管署最新公布，此波10萬劑流感疫苗開打，以新北市分配到1萬5450劑最多，其次為台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，最少為連江縣50劑、金門縣240劑、澎湖縣420劑。

疾管署表示，行政院緊急增購10萬劑四價流感疫苗，由台灣東洋藥品公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，將於本月20日開打，提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

疾管署表示，增購10萬劑流感疫苗將按各地方政府衛生局先前提報的計畫實施對象需求量比例分配，預計今天將疫苗配送至各衛生局，再由衛生局轉發至其規畫接種地點。

疾管署指出，已請各縣市衛生局配合於明天（18日）將接種地點公布於網站 ，以利民眾查詢。屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

衛福部疾管署最新公布，此波10萬劑流感疫苗開打，以新北市分配到1萬5450劑最多，其次為台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，最少為連江縣50劑、金門縣240劑、澎湖縣420劑。圖／疾管署提供
衛福部疾管署最新公布，此波10萬劑流感疫苗開打，以新北市分配到1萬5450劑最多，其次為台中市1萬2380劑、高雄市1萬2270劑、台北市1萬1160劑，最少為連江縣50劑、金門縣240劑、澎湖縣420劑。圖／疾管署提供

流感疫苗 疾管署 衛生局

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