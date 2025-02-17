彭啓明：攜手水利署推透明淡水河 盼未來能游泳

環境部國環院今天與經濟部水利署簽署合作備忘錄。環境部長彭啓明表示，和水利署將有更進一步的合作，後續包含透明淡水河計畫會盡速展開，期盼淡水河跟巴黎塞納河一樣可以游泳。

環境部國家環境研究院與經濟部水利署今天簽署合作備忘錄，積極開展氣候變遷減緩、調適、治理技術等應用研究。

彭啓明致詞時表示，環境部與水利署有很多的合作，在淨零上，水利署是第一個執行碳足跡的公部門；而水利署也是首個將河川地、水庫種樹、獲得碳權的部門。

彭啓明說，第3是對河川整治，後續環境部水質保護司會與水利署合作，執行透明淡水河計畫，期盼淡水河「跟巴黎塞納河一樣可以游泳」；第4是二仁溪的整治，希望未來3年內能解決；最後則是加強氣候變遷調適，水利署有很多案例，如百年大旱，產業界都沒有太嚴重的影響，都是水利署的作為。

彭啓明接受媒體聯訪時補充，「透明淡水河」平台未來幾個月內會推出，類似空氣品質監測般，讓附近居民知道什麼時候水質會比較差。

水利署長賴建信說，在淡水河附近已經有時多監測站，將這些資料盤點，看哪些地方有潛在污染源，就可以採取相應的措施；氣候變遷對海水潮差的變動，可能對淡水河水量排出也會有影響，今年起會啟動新計畫，針對極端氣候對水量的影響，進一步延伸到水太髒的問題。

賴建信致詞時表示，過去水利署大多都是用物理的方式處理水資源，未來可以與環境部合作透過化學的方式治理；科技無論如何發展，水是剛性需求，在尋找適當生活的地方，水是非常重要的元素；行政院去年起非常重視，致力於水情永續的推動，特別是空間資料的整合，從部門治理跨到國家治理層次。

國環院長劉宗勇致詞時表示，環境資源與水利署是脣齒相依，氣候變遷的暴雨、乾旱，會反映在水資源的管理，調適要超前部署，如海平面上升、地下水變動，希望透過科學研究加強。

環境部表示，未來雙方開創合作的重點將包括氣候變遷跨域調適、治理、污染防制等議題，同時運用流域系統性治理規劃與流域數值模式結合於氣候風險調適，以達到循證治理的目標。