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明起水氣增多 氣象署：周五另波冷氣團各地轉冷低溫探11度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周氣溫變化趨勢。圖／中央氣象署提供
本周氣溫變化趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報員官欣平上午指出，本周兩波冷空氣，都是冷氣團等級，第一波影響到周三清晨，北部及宜花降溫較有感；周五起另一波冷氣團全台降溫有感，北台低溫13、14度，局部下探11度，強度變化需持續觀察 。

官欣平指出，今天各地多雲到晴，本周以迎風面降雨為主，周二、周三冷氣團影響，迎風面降雨，北海岸、宜蘭及大台北山區局部較大雨勢，周二中部以北山區零星雨；周四冷氣團減弱，北部地區、中部山區零星雨，東半部局部雨。周五到周末（21-23日）另一冷氣團南下，桃園以北、東半部降雨，北部地區及中部山區零星雨。

官欣平說，溫度方面，這波冷氣團北部及宜花降溫較有感，今天白天回到20-24度，明天及後天北部降雨，比較濕冷，夜間清晨北台灣接近13、14度。明天白天因下雨，從20度降到16-18度；周三白天、周四逐漸回升到20到22度，周四更暖一些，可能22度以上。但周五起冷氣團南下各地轉冷，周六、周日都會影響，北台低溫約12、13度，局部探11度。

本周天氣變化。圖／中央氣象署提供
本周天氣變化。圖／中央氣象署提供
本周受兩波冷氣團影響，氣溫上上下下。本報資料照片
本周受兩波冷氣團影響，氣溫上上下下。本報資料照片

低溫 冷氣團 桃園

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