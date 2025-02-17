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藥師的斜槓人生 中藥滷味傳承媽媽味道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
藥師全聯會常務理事范景章在嘉義市文化路夜市街口賣起滷味，能從事自己興趣的工作是擺攤最大動力。記者李宗祐／攝影
藥師全聯會常務理事范景章在嘉義市文化路夜市街口賣起滷味，能從事自己興趣的工作是擺攤最大動力。記者李宗祐／攝影

藥師全聯會常務理事范景章在嘉義市文化路夜市街口賣起滷味，今年開張以來，其標榜的中藥滷味頗獲好評；范景章說，純粹因為喜歡做吃的，傳承媽媽的味道再以中藥入味，不但在夜市少見，也因為有藥師身分，強調食安令客人吃得安心。

范景章的滷味攤位於文化路與民族路口旁邊就是文化公園，他說，小時候就很喜歡弄吃的，常常跟著媽媽進出廚房，在工作之餘也喜歡做菜，想在退休之後開間滷味攤，將媽媽的味道以及自己研製的中藥滷味與大家分享。

在夜市擺攤與經營藥局大不相同，為取得便宜又新鮮食材，每天一大早4點多就要親自到市場挑選食材，然後再進行3小時滷味製作，雖然辛苦，卻樂此不彼；范景章說，因為有興趣才能持續堅持下來。

文化路夜市是全台知名夜市，聚集不少知名小吃，夜市早已有不少滷味攤，要來這裡擺攤如果沒有實力很難生存。

范景章說，一開始就設定要在文化路夜市，因為這裡客群豐富，相信只要味道獲得認同，也會有一席之地。

范景章的中藥滷味，係常見的中藥材如八角、桂皮、茴香等製作，近10年的研發，大受親友好評，讓他有信心擺攤，在正式營業之前，做過超過半年市場調查，現有滷味攤十之八九都要另外加醬汁提味，他自家的滷味不須醬汁即有美味，雖然標榜中藥滷味，但中藥融入滷味且提升味道，更有餘香。

不過，在競爭激烈的文化路夜市租金是項挑戰，目前他只想將中藥滷味和大家分享，尤其能夠做自己有興趣想做的工作。

中藥滷味攤位於文化路與民族路口鄰文化公園，周邊人潮熱鬧各家小吃林立競爭激烈。記者李宗祐／攝影
中藥滷味攤位於文化路與民族路口鄰文化公園，周邊人潮熱鬧各家小吃林立競爭激烈。記者李宗祐／攝影
中藥融入滷味且提升味道，更有餘香。記者李宗祐／攝影
中藥融入滷味且提升味道，更有餘香。記者李宗祐／攝影
藥師全聯會常務理事范景章在嘉義市文化路夜市街口賣起滷味，今年開張以來，中藥滷味頗獲好評。記者李宗祐／攝影
藥師全聯會常務理事范景章在嘉義市文化路夜市街口賣起滷味，今年開張以來，中藥滷味頗獲好評。記者李宗祐／攝影

中藥 夜市 滷味

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