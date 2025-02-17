快訊

罷免升溫…賴總統總預算覆議後出場？ 柯建銘：最大咖一定放壓軸

微波爐「叮」加熱完畢 日本人畫龍點睛靈感源於自行車

拍下西施犬甩頭瞬間「化身杏鮑菇」爆紅 網笑翻：只能說一模一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

水果發霉不只是滋生黴菌 毒物醫曝恐還潛藏這「威脅」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，水果發霉後，通常表示水果已破損、腐敗，更有細菌滋生，建議民眾不要再食用，避免引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀。示意圖。本報資料照片
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，水果發霉後，通常表示水果已破損、腐敗，更有細菌滋生，建議民眾不要再食用，避免引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀。示意圖。本報資料照片

水果發霉、腐敗，恐不只是滋生黴菌，更潛藏細菌滋生問題。近期知名木瓜牛奶業者被爆料，以發霉的木瓜製作飲品，讓水果發霉再食用的議題，備受關注。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，水果發霉後，通常表示水果已破損、腐敗，「更有細菌滋生」，建議不要再食用。

水果發霉後，許多民眾感覺可惜，會把發霉部位削掉後再吃。楊振昌說，經搜尋研究文獻發現，水果發霉後，這時常見滋生的細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌，甚至是綠膿桿菌，其中大腸桿菌、沙門氏菌容易引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等食物中毒症狀，必須多加注意。

楊振昌說，依印度及奈及利亞相關研究報告指出，此兩國的木瓜還曾被檢驗出黃麴毒素，但在台灣黃麴毒素則是容易出現在玉米、花生等，蔬菜、水果口沒有。但若暴露在黃麴毒素的風險，恐增加急性肝臟發炎的機會，長期來說，還可能造成肝癌。

台灣的木瓜是否也存在黃麴毒素？楊振昌說，這樣情形在台灣不一定會出現，主要原因是台灣的衛生條件，以及水果保存、運送條件應比印度、奈及利亞好；因此，在台灣未必有相同的情形，這須經過檢驗才能得知。但不論哪一類水果發霉後，肉眼看不見的地方，均潛藏食安問題，民眾千萬不要把發霉的地方切掉再食用。

楊振昌說，如果不小心吃到發霉的水果，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重時更有發燒、感覺身體虛弱、冒冷汗、拉肚子或水瀉不止時，應速就醫治療。他說，食品業者應秉持企業的道德良心，為民眾的食安把關，不可以把發霉的地方削掉再販售，「不能做這樣的事情」。 

水果 腹痛 食安

延伸閱讀

腹瀉拉不停？中醫師：熱敷3募穴緩解 1情況恐有腹膜炎

木瓜發霉切掉還能吃嗎？專家揭可能後果及最佳的處理方式

腸胃感染「一瀉千里」 中醫：熱敷3穴位助康復

腹瀉疫情10年最慘 染諾羅要去急診嗎？醫師給判斷指標

相關新聞

水果發霉不只是滋生黴菌 毒物醫曝恐還潛藏這「威脅」

水果發霉、腐敗，恐不只是滋生黴菌，更潛藏細菌滋生問題。近期知名木瓜牛奶業者被爆料，以發霉的木瓜製作飲品，讓水果發霉再食用...

威力彩飆14億…4生肖財星旺 謹記「有捨財有得」

威力彩頭獎連槓31期，今天周一將開獎，頭獎獎金上看14億元，民俗專家廖大乙提醒，乙巳蛇年的大利方位為南、北方，又以龍、狗...

雞蛋產銷價差大 農業部今協調

目前國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦連天，為此農業部今上午...

破除童話幻想 柯佳嬿、劉以豪新戲《童話故事下集》揭愛情見解

童話故事中萬年不變的結局，在真實世界中真的可能發生嗎？

走過憂鬱狀態！王淨10年演藝心路 曝最想在多倫多做「這件事」

專訪中，王淨與我們分享她踏入演藝圈十年的心境轉變，以及內心的掙扎與迷惘。從《返校》一鳴驚人，到《人選之人－造浪者》帶動社會討論…

同一雙鞋每天穿…壞了再換？ 足鞋權威曝「健康穿法」：能防腳底疾病

出門前，有些人會根據服裝穿搭換鞋，有些人則老是穿上同一雙，等到穿壞了才換。日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。