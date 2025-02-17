諾羅病毒肆虐！台灣腹瀉求診人數創5年新高 醫生分享3招防疫
農曆新年過後，台灣疾管署警告，諾羅病毒GII.17型病毒株捲土重來，「春節腹瀉就診創5年新高」。台灣有醫生指出，事隔8年未有病例，加上病毒出現基因重組變異，多數民眾缺乏抗體免疫力，而且「酒精性乾洗手液」對病毒無效，擔心引發多宗群聚感染事件，分享3招防止感染。
群聚感染個案 出現聚餐和長照機構
胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉絲專頁表示，根據目前病例，近期群聚感染個案多數發生在餐飲場所、長期照顧服務機構、家庭聚餐，以及和未徹底加熱海鮮有關，例如生蠔，病毒潛伏期由10至50小時不等，平均24小時，典型症狀包括每日4至8次水瀉、噴射狀嘔吐、低度發燒37.5至38.5°C，以及腹部絞痛伴隨肌肉痠痛，小於5歲幼兒可能因嘔吐導致代謝性酸中毒，老年人脫水風險高，需要監測尿量與電解質平衡。
黃軒醫生提出3個防疫關鍵要點：
1.個人衛生
如廁後和進食前使用抗菌肥皂搓洗20秒，重點清潔指縫與甲溝，由於「酒精性乾洗手液」對病毒無效，所以要選擇含漂白水的環境消毒劑。
2. 飲食安全
貝類水產需以85°C以上加熱90秒，方可消滅病毒，生熟食砧板必須分開，避免交叉污染，患者腹瀉期間，禁止為其他人備餐，即使症狀消退，仍需持續48小時方可備餐。
3. 環境消毒
處理嘔吐物時應戴上手套和口罩，先以5,000ppm漂白水覆蓋30分鐘再清除，門柄、電梯按鍵等常觸碰表面每日以1,000ppm漂白水擦拭。
出現嚴重症狀 應立即求醫
黃醫生引述疾管署呼籲，若持續嘔吐超過12小時、出現血便和意識改變，相信感染病毒，應該立即就醫，世界衛生組織建議使用低滲透壓口服補液鹽，以補充水分與電解質，諾羅病毒是核糖核酸病毒，所以抗生素對其無效，一旦服食，有機會加劇腸道菌群失衡。
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文章授權轉載自《香港01》
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