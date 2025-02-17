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冷空氣一波波日本下大雪 賈新興曝此時漸回暖

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，冷空氣一波波，仍要注意。聯合報系資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，冷空氣一波波，仍要注意。聯合報系資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，冷空氣一波接一波，今到周三清晨受大陸冷氣團影響，20日晚起至21日受大陸冷氣團影響，23日晚起至24日不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響機率；2月25日起至3月上旬氣溫漸回暖。未來一周日本仍需留意大雪、低溫及強風，特別是日本海沿海至北海道，25日前留意大雪。

未來10天天氣，賈新興指出，18日受大陸冷氣團影響，北北基宜有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。19日大台北東側、東北角及宜花有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。20日午後竹苗以北山區、北海岸、基隆及宜花東有零星短暫雨。 晚起至21日受大陸冷氣團影響，苗栗以北及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區亦有零星短暫雨。

賈新興說，22日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，中南部山區及花東山區午後亦有零星短暫雨。23日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中部山區及花東山區亦有零星短暫雨。晚起至24日不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後南投山區及花蓮山區亦有零星短暫雨。25日東北角及宜蘭沿海有零星短暫雨。26日午後局部山區轉多雲。

此外，賈新興說，最近比較冷的是日本，台灣在冷空氣尾巴，未來一周日本仍須留意大雪低溫，特別是日本海沿海一帶至北海道。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 日本 賈新興

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