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還沒冷完！今各地晴朗明東側水氣略增 周五起濕冷挑戰強烈大陸冷氣團

吳德榮：明東側水氣略增 周五起濕冷挑戰強烈大陸冷氣團

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周有2波大陸冷氣團，這波影響到周三清晨，周五再迎另一波冷氣團，強度預估比這波更強。聯合報系資料照
本周有2波大陸冷氣團，這波影響到周三清晨，周五再迎另一波冷氣團，強度預估比這波更強。聯合報系資料照

還沒有冷完，這波大陸冷氣團冷到周三清晨，但周五起又有一波比較濕冷的冷空氣，比這波更冷，要注意保暖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨西半部晴朗，東半部雲層消散中，中南部有局部霧，東半部零星降雨；截至6時13分本島各縣市平地的最低氣溫前3依序為：新北(石碇區)9.0度，新竹(關西鎮)10.2度，基隆(安樂區)、苗栗(公館鄉)10.9度；各地區平地的最低氣溫約在9至14度。

吳德榮說，今日各地晴朗穩定；白天北微涼、南舒適，各地早晚冷，要注意穿著調整。今日各地區氣溫為：北部9至21度、中部12至24度、南部13至26度及東部12至24度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周三仍受「大陸冷氣團」影響，東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台偏冷、中南早晚冷，部分平地清晨的最低氣溫仍將降至10度以下。

吳德榮指出， 最新歐洲模式模擬顯示，周三白天起至周四冷氣團漸減弱，氣溫回升。周五另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；周六至下周一(22至24日)強冷空氣緩慢南下，比上波濕冷，影響時間也較久，下周日入夜後至周一晨、氣溫降至最低；但能否觸及「強烈大陸冷氣團」標準還不一定，需持續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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