聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／保養視力腿力 隨時隨地練功

聯合報／ 文／探吉（ 中壢市）
為了保持耳聰目明，雙腿健朗，抗阻圈和人工淚液是我的日常法寶。圖／讀者提供
為了保持耳聰目明，雙腿健朗，抗阻圈和人工淚液是我的日常法寶。圖／讀者提供

「眼睛是靈魂之窗」，每天的活動、行住坐臥，看手機、閱讀、購物、任何日常生活事務、花花世界的一草一木，都得倚賴雙眼探索世界，靠雙眼解讀。婆婆曾說，她最注重健康的視力及雙腿，我奉為圭臬且奉行不悖，至今婆婆年逾90，依舊耳聰目明，雙腿健朗。

去年左眼曾有兩次被狂風掃到，髮尾硬生生被眼瞼夾住，瞬間刺痛無比，淚如雨下，擔心銀海生花（看得迷亂），隨即就醫，從此謹遵醫囑保護視力，絲毫不敢怠慢。

眼睛乾澀時以人工淚液輔助，維他命眼藥水保濕，期待症狀得以緩解，也常做短時間的熱敷、閉目養神，以及舉目遠眺。  

大腿堪稱人體的第二發動機，人老腿先衰，年輕不練腿，到老必後悔。今年我繼續利用抗阻圈練腿，這是安全又高效的活動，主要加強大腿肌肉力量及穩定性，不限時間與空間，只要能坐著用雙腿發力往內夾，當夾緊不動時，雙腿會微微顫抖，簡單易行，不需任何技能即可鍛鍊。    

我也會帶著愉悅的心走進操場、走入人群，不僅可開闊胸襟及視野，曬曬太陽，有助提高骨密度，也做深蹲、啞鈴訓練上臂、背部、肩頸、腰部等核心肌群，各項運動輪流做，勤於記錄了解自身健康歷程。感恩台灣有良好的醫療管道及健保制度，守護全民健康。

健保 婆婆 視力

延伸閱讀

早產兒常見視力危機 定期追蹤不輕忽

獨／于小惠開顱摘2.9公分腫瘤！　「恐失明」嚇壞大哭

不只吃紅蘿蔔顧眼睛 研究指另2食物也可以

金黃營養寶庫 南瓜怎麼吃才能幫助控血糖？

相關新聞

雞蛋產銷價差大 農業部今協調

目前國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦連天，為此農業部今上午...

同一雙鞋每天穿…壞了再換？ 足鞋權威曝「健康穿法」：能防腳底疾病

出門前，有些人會根據服裝穿搭換鞋，有些人則老是穿上同一雙，等到穿壞了才換。日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，從...

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

未來1周有2波大陸冷氣團，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚起全台明顯降溫，低溫約13至14度，影響到周三清晨，周三白天冷...

春季重養生 中醫內外祛濕病不來

春季陰雨綿綿，空氣中瀰漫著一股濕氣，讓人渾身沉重、精神不振。中醫認為，濕氣為致病六淫之一，分為外濕與內濕，對健康影響不可...

健康你我他／保養視力腿力 隨時隨地練功

「眼睛是靈魂之窗」，每天的活動、行住坐臥，看手機、閱讀、購物、任何日常生活事務、花花世界的一草一木，都得倚賴雙眼探索世界...

健康主題館／多管齊下 遠離換季鼻過敏

春天是過敏疾病好發的季節，在季節交替之際，日夜溫差大，對有過敏體質的人來說，容易因免疫系統失衡，誘發過敏性鼻炎、氣喘發作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。