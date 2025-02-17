健康你我他／保養視力腿力 隨時隨地練功

「眼睛是靈魂之窗」，每天的活動、行住坐臥，看手機、閱讀、購物、任何日常生活事務、花花世界的一草一木，都得倚賴雙眼探索世界，靠雙眼解讀。婆婆曾說，她最注重健康的視力及雙腿，我奉為圭臬且奉行不悖，至今婆婆年逾90，依舊耳聰目明，雙腿健朗。

去年左眼曾有兩次被狂風掃到，髮尾硬生生被眼瞼夾住，瞬間刺痛無比，淚如雨下，擔心銀海生花（看得迷亂），隨即就醫，從此謹遵醫囑保護視力，絲毫不敢怠慢。

眼睛乾澀時以人工淚液輔助，維他命眼藥水保濕，期待症狀得以緩解，也常做短時間的熱敷、閉目養神，以及舉目遠眺。

大腿堪稱人體的第二發動機，人老腿先衰，年輕不練腿，到老必後悔。今年我繼續利用抗阻圈練腿，這是安全又高效的活動，主要加強大腿肌肉力量及穩定性，不限時間與空間，只要能坐著用雙腿發力往內夾，當夾緊不動時，雙腿會微微顫抖，簡單易行，不需任何技能即可鍛鍊。

我也會帶著愉悅的心走進操場、走入人群，不僅可開闊胸襟及視野，曬曬太陽，有助提高骨密度，也做深蹲、啞鈴訓練上臂、背部、肩頸、腰部等核心肌群，各項運動輪流做，勤於記錄了解自身健康歷程。感恩台灣有良好的醫療管道及健保制度，守護全民健康。