春季重養生 中醫內外祛濕病不來

春季陰雨綿綿，空氣中瀰漫著一股濕氣，讓人渾身沉重、精神不振。中醫認為，濕氣為致病六淫之一，分為外濕與內濕，對健康影響不可忽視。如何防範濕氣，是春季養生的重要課題。

外濕多來自環境因素，如果長時間待在潮濕場所、淋雨後未能及時更換乾衣，或居家通風不良，都容易導致濕邪入侵，出現關節痠痛、頭悶頭痛、皮膚搔癢等症狀。內濕則多因脾胃功能失調，脾主運化，負責調理體內水分，若誤食不潔食物，會影響脾胃功能，引起食欲不振、腹脹腹瀉、身體沉重等不適。

預防內濕，要從飲食做起。飲食宜清淡，選擇易消化的食物，如糙米、燕麥等五穀，避免吃冰品、生冷瓜果及油膩食物，以減輕脾胃負擔；應適量攝取具健脾祛濕的食材，如薏仁、茯苓、白扁豆、山藥等，有助排除體內濕氣，維持腸道健康。當令蔬菜如春筍、芹菜、菠菜、茼蒿等，富含纖維與維生素，不僅促進消化，亦有助提升免疫力，若搭配健脾祛濕的食材烹調，能增強祛濕效果。

對於外濕的防範，需從居家環境與生活習慣著手改善。保持居家乾燥通風是首要任務，並使用除濕機或空調調節室內濕度；盡量避免鋪設容易吸濕的地毯或使用厚重窗簾，以及避免在居家曬衣服。保持皮膚乾爽十分重要，若不慎淋雨，應立刻更換乾燥衣物，選擇透氣性佳的棉質衣物，幫助吸汗排濕，減少皮膚不適。

此外，快走、慢跑或瑜伽皆是不錯的運動選擇，運動後務必擦乾汗水，避免濕氣再度侵入體內。若是長時間久坐不動，會影響氣血運行，使濕氣更易堆積。因此，工作期間應定時起身活動，舒展筋骨，減少濕氣對身體的影響。