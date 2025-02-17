聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／多管齊下 遠離換季鼻過敏

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
春天氣候變化大，又常有花粉、沙塵暴、懸浮微粒PM2.5等空汙危害，易引起過敏性鼻炎或氣喘發作。圖／123RF
春天氣候變化大，又常有花粉、沙塵暴、懸浮微粒PM2.5等空汙危害，易引起過敏性鼻炎或氣喘發作。圖／123RF

春天是過敏疾病好發的季節，在季節交替之際，日夜溫差大，對有過敏體質的人來說，容易因免疫系統失衡，誘發過敏性鼻炎、氣喘發作，醫師建議，在生活習慣、飲食及運動上應適當調整，才能增強免疫力，避免過敏疾病發生。

春季溫差大 易鼻炎、氣喘

新北市立土城醫院耳鼻喉科主治醫師林珈辰說，春天氣候變化大，乍暖還寒，濕度變化劇烈，呼吸道粘膜會變得比較敏感，易影響鼻腔與支氣管的穩定性，此時節又常有花粉、沙塵暴、懸浮微粒PM2.5等空汙危害，更易引起過敏性鼻炎或氣喘發作。

國人常見引發過敏的過敏原，包括塵蟎、黴菌、貓狗毛、蟑螂等。林珈辰指出，如果出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏，合併眼睛、鼻子搔癢等不適症狀，就可能是過敏性鼻炎上身；若有胸悶、咳嗽，或呼吸時有喘鳴聲等症狀，則是氣喘，嚴重時還可能導致呼吸困難。

200萬人氣喘 年死數百人

據統計，國內高達560萬人有過敏性鼻炎問題，其中兒童、青少年患者比率占4成；氣喘患者約有200多萬人。林珈辰說，過敏性鼻炎及氣喘常為共病，也常合併皮膚過敏而出現蕁麻疹。若氣喘控制不佳，突然急性發作時，更可能引發呼吸困難，嚴重致死，台灣每年死於氣喘者約數百人，因此提醒兒童、年長者及慢性病患者等高風險族群，必須慎防。

林珈辰指出，過敏性鼻炎及氣喘都是呼吸道疾病，也與遺傳有關，如果體內免疫球蛋白E（IgE）偏高，容易對過敏原產生反應，除遺傳因素外，外在過敏物質的刺激，也會引發鼻過敏及氣喘。

咳嗽逾3周 小心不是感冒

如果出現久咳不癒，咳嗽三周以上可能是氣喘，但久咳不癒的原因很多，包括支氣管炎、鼻涕倒流、胃食道逆流等，須經醫師診斷確診。林珈辰表示，現在正值流感、感冒流行季，流感病毒、呼吸道融合病毒肆虐，不但易引起支氣管炎，也容易誘發氣喘發作，必須多加注意。

過敏性鼻炎、氣喘如何檢查診斷？林珈辰說，可以經鼻窺鏡或鼻內視鏡檢查，並依患者病情嚴重度，安排抽血檢驗IgE，若鼻過敏合併鼻竇炎，還會以X光或電腦斷層檢查確診；氣喘則是透過胸部X光，或進行肺功能測試、支氣管激發試驗等檢查確診。在治療上，則分別使用藥物、支氣管擴張劑等。

適當吃與動 維持正常作息

要預防過敏性鼻炎、氣喘發生，林珈辰強調，應保持正常作息、適量運動，盡量遠離過敏物質，若對塵蟎、貓狗毛等過敏，應注意居家清潔；對花粉、空汙過敏，外出時要戴口罩，在家要開空氣清淨機。飲食方面，可多吃新鮮食物，包括牛乳、蛋、大豆、肉及穀類等，可適量補充Omega-3、維生素C、益生菌等，但忌菸、酒、烤、炸、辣、冰等刺激性食物。

感冒、過敏性鼻炎如何分辨？ 製表／聯合報 圖／聯合報提供
感冒、過敏性鼻炎如何分辨？ 製表／聯合報 圖／聯合報提供

支氣管 氣喘 流感病毒

延伸閱讀

擔憂過敏 寶寶與寵物只能「二選一」？狗毛貓毛不是過敏來原 真正的元兇是......

用糞便評估兒童氣喘風險 林口長庚醫院創新技術

16歲少女久咳不癒 反覆感染住院竟是因「電子煙」惹禍

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

相關新聞

雞蛋產銷價差大 農業部今協調

目前國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦連天，為此農業部今上午...

同一雙鞋每天穿…壞了再換？ 足鞋權威曝「健康穿法」：能防腳底疾病

出門前，有些人會根據服裝穿搭換鞋，有些人則老是穿上同一雙，等到穿壞了才換。日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，從...

今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

未來1周有2波大陸冷氣團，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚起全台明顯降溫，低溫約13至14度，影響到周三清晨，周三白天冷...

春季重養生 中醫內外祛濕病不來

春季陰雨綿綿，空氣中瀰漫著一股濕氣，讓人渾身沉重、精神不振。中醫認為，濕氣為致病六淫之一，分為外濕與內濕，對健康影響不可...

健康你我他／保養視力腿力 隨時隨地練功

「眼睛是靈魂之窗」，每天的活動、行住坐臥，看手機、閱讀、購物、任何日常生活事務、花花世界的一草一木，都得倚賴雙眼探索世界...

健康主題館／多管齊下 遠離換季鼻過敏

春天是過敏疾病好發的季節，在季節交替之際，日夜溫差大，對有過敏體質的人來說，容易因免疫系統失衡，誘發過敏性鼻炎、氣喘發作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。