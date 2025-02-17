健康主題館／多管齊下 遠離換季鼻過敏

春天是過敏疾病好發的季節，在季節交替之際，日夜溫差大，對有過敏體質的人來說，容易因免疫系統失衡，誘發過敏性鼻炎、氣喘發作，醫師建議，在生活習慣、飲食及運動上應適當調整，才能增強免疫力，避免過敏疾病發生。

春季溫差大 易鼻炎、氣喘

新北市立土城醫院耳鼻喉科主治醫師林珈辰說，春天氣候變化大，乍暖還寒，濕度變化劇烈，呼吸道粘膜會變得比較敏感，易影響鼻腔與支氣管的穩定性，此時節又常有花粉、沙塵暴、懸浮微粒PM2.5等空汙危害，更易引起過敏性鼻炎或氣喘發作。

國人常見引發過敏的過敏原，包括塵蟎、黴菌、貓狗毛、蟑螂等。林珈辰指出，如果出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏，合併眼睛、鼻子搔癢等不適症狀，就可能是過敏性鼻炎上身；若有胸悶、咳嗽，或呼吸時有喘鳴聲等症狀，則是氣喘，嚴重時還可能導致呼吸困難。

200萬人氣喘 年死數百人

據統計，國內高達560萬人有過敏性鼻炎問題，其中兒童、青少年患者比率占4成；氣喘患者約有200多萬人。林珈辰說，過敏性鼻炎及氣喘常為共病，也常合併皮膚過敏而出現蕁麻疹。若氣喘控制不佳，突然急性發作時，更可能引發呼吸困難，嚴重致死，台灣每年死於氣喘者約數百人，因此提醒兒童、年長者及慢性病患者等高風險族群，必須慎防。

林珈辰指出，過敏性鼻炎及氣喘都是呼吸道疾病，也與遺傳有關，如果體內免疫球蛋白E（IgE）偏高，容易對過敏原產生反應，除遺傳因素外，外在過敏物質的刺激，也會引發鼻過敏及氣喘。

咳嗽逾3周 小心不是感冒

如果出現久咳不癒，咳嗽三周以上可能是氣喘，但久咳不癒的原因很多，包括支氣管炎、鼻涕倒流、胃食道逆流等，須經醫師診斷確診。林珈辰表示，現在正值流感、感冒流行季，流感病毒、呼吸道融合病毒肆虐，不但易引起支氣管炎，也容易誘發氣喘發作，必須多加注意。

過敏性鼻炎、氣喘如何檢查診斷？林珈辰說，可以經鼻窺鏡或鼻內視鏡檢查，並依患者病情嚴重度，安排抽血檢驗IgE，若鼻過敏合併鼻竇炎，還會以X光或電腦斷層檢查確診；氣喘則是透過胸部X光，或進行肺功能測試、支氣管激發試驗等檢查確診。在治療上，則分別使用藥物、支氣管擴張劑等。

適當吃與動 維持正常作息