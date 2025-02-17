健康名人堂／慢性病防治​ 應走向動態、長期管理

隨著人類壽命延長，公共衛生的課題轉向慢性病防治。醫學界長年強調慢性病控制達標的重要性，全球疾病負擔研究揭示了更細緻的健康圖像：西方已開發國家的慢性病控制逐步改善而降低照護負擔，而東亞地區因人口快速高齡化，慢性病導致的照護負擔不降反升。

慢性病雖然常見於中高齡族群，但這個族群歲數橫跨數十年，疾病、老化與失能之間的關係錯綜複雜，無法以單一標準規範所有人。例如，全球糖尿病學會已針對高齡者重新調整血糖控制標準，依長者衰弱與認知功能而建議差異化的控制標準，試想，八十歲和四十歲的患者怎可能適用同套標準？慢性病管理應當朝個人化的精準健康發展。

然而，最新研究揭示了另一個值得關注的現象—健康風險不僅取決於指標高低，更關鍵的是其穩定性。發表於「神經學（Neurology）」的一項長達11年的研究，追蹤近萬名平均74歲的社區民眾，發現定期檢驗的血脂變異度較高者，即便其平均值落在正常範圍，失智症風險仍顯著上升。

控制三高 不僅在數值優化

這與行車安全的原則類似：穩定前行，遠比時快時慢來得安全。血脂的劇烈波動可能損害血管內壁，就像道路反覆受衝擊終將產生裂痕。這些發現挑戰過去以「數值達標」為核心的慢病管理模式，僅將「三高」指數控制於標準範圍內，可能過於簡化。

我們不能只看「靜態」數值，還要關注「動態」的變化趨勢。過去研究也發現，糖尿病患者的血糖控制雖在理想範圍，但血糖數值若每天大幅起伏，或是長期醣化血色素起起伏伏，心血管疾病風險可能比血糖略高但變異幅度小的人更高。

慢病管理 應從點延伸至面

這些研究結果顯示，慢性病管理需要從「點」的數據走向「線」的趨勢，進一步延伸至「面」的整體身心健康狀況考慮，加入精準醫療的思維。

維持慢性病穩定控制的關鍵在於持續的生活型態管理，規律運動、均衡飲食、穩定服藥是維持健康穩定的基石。需要藥物控制的患者，穩定服藥至為關鍵。許多患者在看到抽血報告指數正常後，常會自行減藥或停藥，這種做法可能導致血脂或血糖的劇烈波動，反而帶來額外的健康風險。

現代慢性病管理的目標已不只追求數值達標，還要穩定、持續的健康維護，穩定的重要性可能高於達標。

亞里斯多德指出，美德存在於極端之間的平衡（The Golden Mean），而這或許正是慢性病控制的最佳詮釋：健康不在於某一刻的完美數據，而在於長期的穩定與協調。慢性病管理也要從關注「達標」拓展到強調「穩定」，確保各項健康數據維持穩定運作的和諧狀態。畢竟，健康的本質不僅是數據的優化，更是節奏的穩定與和諧。

（作者陳亮恭為台北市關渡醫院院長）