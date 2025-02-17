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雞蛋產銷價差大 農業部今協調

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／台北報導
國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦。聯合報系資料照
國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦。聯合報系資料照

目前國內雞蛋產地價為每台斤廿二點五元，批發價是每台斤卅二元，產地價、批發價差落在九點五元，蛋農叫苦連天，為此農業部今上午將開會，邀集養雞協會、蛋商公會、畜產會等協調。

蛋農長期仰賴「包銷制」銷售，然而蛋農多次反映，無論是缺蛋或生產過剩都無法即時反映產地價，不少蛋農虧損關門。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，產地價掉，批發價卻不動，等於消費者買不到比較便宜的蛋，他認為產地跟批發價價差縮短到五元左右才比較合理。

北市蛋商公會理事長林天來說，價格落差為市場機制，且蛋商要負擔運輸成本，商家也有租金等成本支出，他不認為目前產地價與批發價落差不合理。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，包銷制凸顯產銷地位不對稱，他建議政府應調查經銷商是否有遠高於運銷成本的利潤，如果超額利潤來自蛋商壟斷或其他聯合行為，公平會就要打破壟斷的市場結構。

農業部畜牧司長李宜謙表示，目前產地價和批發價，價差固定是每台斤九點五元，農業部邀集產銷雙方及公平會，希望今天能協調出一個產銷都可以接受的訂價機制。

價差 機制 農業部

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