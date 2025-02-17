金門濃霧影響起降 500旅客滯留機場

金門地區昨天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，台金航線有9個航班被迫取消，超過500名旅客滯留機場，為協助旅客返程，立榮航空昨增開台北往返金門各1架次加班機，候機室擠滿無奈等待的旅客，當中不少是急著要返校開學的大學生，不少家長打1999專線求助。

昨天清晨濃霧籠罩，機場能見度一度降至400公尺以下，飛機無法正常起降，導致多個航班取消，直到上午11時許，才有飛機抵達金門。

昨天下午，台商、遊客湧入尚義機場，幾乎每架次班機都客滿、一位難求，僅少數航班能候補1至2名客人，尤其飛中南部的都是小飛機，候補機率更低，不少家長與學生相當著急。

一名楊姓學生說，他是訂早上往高雄的班機，沒想到霧鎖金門，飛機被取消，從早上等候到下午5時遲遲沒消息，因為學校要開學了，祈禱能有加班機來協助輸運。

另有遊客受困機場，不得不臨時調整旅遊計畫，一名到金門旅遊的陳姓男子表示，已做好多留一天的心理準備。