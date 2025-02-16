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台中13歲童誤喝75%酒精 毒物醫：血中濃度高恐抑制呼吸

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，受新冠疫情影響，大家十分熟悉濃度75%酒精，包括乾洗手等產品，常用來殺菌、消毒雙手及環境，但外包裝注意事項多標示「不可以服用」，如果不慎誤喝，恐危害健康。本報資料照片
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，受新冠疫情影響，大家十分熟悉濃度75%酒精，包括乾洗手等產品，常用來殺菌、消毒雙手及環境，但外包裝注意事項多標示「不可以服用」，如果不慎誤喝，恐危害健康。本報資料照片

台中市霧峰區某處民宅今下午發生一起意外事件，13歲童疑似誤喝200毫升、濃度75%的酒精（乙醇），出現肢體無力狀況，緊急經救護車送醫，好在女童意識清楚，詳細案發原因待進一步釐清。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，酒精為中樞神經抑制劑，依血液中酒精濃度不同，將出現不同症狀，嚴重時恐有死亡的風險，送醫急救後，一定會檢驗血中濃度給予治療。

顏宗海說，受新冠疫情影響，大家十分熟悉濃度75%酒精，包括乾洗手等產品，常用來殺菌、消毒雙手及環境，但75%酒精外包裝注意事項多標示「不可以服用」，也就是不能喝，主要原因是酒精具有抑制中樞神經的效果，以高粱等烈酒的酒精濃度高達58%，濃度75%的酒精比烈酒的酒精濃度還高，如果不慎誤喝，恐危害健康。

顏宗海指出，依統計，成人血液中酒精濃度達到每一百CC為50至100毫克，將出現嗜睡、反應遲鈍、情緒高亢等症狀；100至200毫克為動作遲緩、說話遲鈍、走路不穩等；200至300毫克為呆滯、嘔吐；300至400毫克導致昏迷；400毫克以上會抑制呼吸，且有死亡的風險。

顏宗海指出，女童送醫時，所幸意識清楚，急診醫師會抽血檢驗酒精濃度，以及X光、尿液等檢查，並給予合適治療，維持生命穩定跡象，更何況未成年孩童體內器官未發育成熟，如果喝入高濃度酒精，對身體的傷害可能大於成人，必須持續觀察，也提醒家人隨時多注意孩子情形。

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