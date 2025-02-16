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腹瀉拉不停？中醫師：熱敷3募穴緩解 1情況恐有腹膜炎

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
腸胃感染病菌導致腹瀉，除了盡快就醫，也可熱敷 「章門穴」、「天樞穴」、「關元穴」等3個位於腹部的募穴，緩解不適症狀。示意圖。聯合報系資料照
腸胃感染病菌導致腹瀉，除了盡快就醫，也可熱敷 「章門穴」、「天樞穴」、「關元穴」等3個位於腹部的募穴，緩解不適症狀。示意圖。聯合報系資料照

近來流感、諾羅病毒雙重夾擊，民眾苦不堪言。中醫師建議，腸胃感染病菌導致腹瀉，除了盡快就醫治療，也可熱敷 「章門穴」、「天樞穴」、「關元穴」等3個位於腹部的募穴，緩解不適症狀，若按壓的部位有疼痛感，可能是急性腹膜炎，應立刻求助醫師，以免錯過最佳治療時機。

當食品經產製者不當處理導致致病原未被清除殆盡，或饕客本身衛生習慣不佳等因素，都可能是食物中毒的原因。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，腸胃炎或腸道感染病菌導致的噁心、腹瀉、腹痛、腸鳴、脹氣等情況，與脾、胃、大腸、小腸息息相關，可透過熱敷位於腹部的募穴，幫助調整氣機、改善腸胃不適症狀，讓身體更快恢復原狀。

有助於緩解腹瀉的3個募穴，包括章門穴、天樞穴、關元穴。林舜穀提到，章門穴是攸關脾臟的募穴，位於側腹部、第11肋端下方處，由於脾主運化水濕，當脾氣虛弱時，水分無法吸收，導致腹瀉，因此熱敷章門穴可溫補脾陽，減少腸道過度分泌水液、促進代謝。

至於天樞穴是攸關大腸的募穴，位於腹直肌外緣、肚臍旁開2寸處。林舜穀表示，大腸主津液吸收與糞便排出，當氣機不暢時，容易腹瀉或便秘，因此熱敷天樞穴可緩解腸痙攣、調整腸道蠕動，有助於改善腹瀉。

林舜穀指出，關元穴是攸關小腸的募穴，位於下腹部正中、肚臍下3寸處，由於小腸負責吸收營養，受寒或病邪影響時，會引起腹瀉、腸鳴，因此熱敷關元穴可補養腸胃陽氣、減少腸道過度蠕動，緩解腸胃不適症狀。

林舜穀表示，熱敷這些穴位，能促進腸胃氣機，幫助腸胃蠕動正常化，減少過度分泌水液，也可溫陽祛寒，減少腸道痙攣，適用於受涼或脾胃虛弱引起的寒性腹瀉，還能緩解腹痛與腸鳴，促進氣血流通、減少腸道痙攣性收縮。

一旦出現拉到腹部發涼、便溏、怕冷的寒性腹瀉，或稍微吃點東西就腹瀉不止的脾胃虛弱腹瀉，及腹痛腹瀉減輕，但腸道仍較敏感的急性腸胃炎恢復期，皆可熱敷章門穴、天樞穴、關元穴幫助緩解相關症狀。但林舜穀提醒，不適用於便秘型腸胃問題，而若按壓時有明顯疼痛感，可能是急性腹膜炎，當伴隨高燒、血便、劇烈腹痛等情況，應立即求助醫師，以避免延誤最佳治療時機。

中醫 腹痛

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