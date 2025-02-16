2025長榮航空觀光馬拉松啟航 世青射箭男團冠軍也現身

2025長榮航空城市觀光馬拉松首站「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，於2月15日至16日在花蓮登場，邀請9間學校、近百名學生參與，其中，2011年世界青少年射箭錦標賽男子團體冠軍得主高浩文也親臨現場，分享成長經歷及成為國家選手的歷程，鼓勵學生勇敢追夢、不畏挑戰，堅持發掘自身潛力，邁向更廣闊的國際舞台。

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自2023年推出以來，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投及澎湖，累計近千名青少年參與。同時結合長榮航空直營旅行社長汎假期的資源，提供更多的地方支持。

今年長榮航空城市觀光馬拉松首站「幼苗計畫-校園深耕巡迴」，於2月15日至16日在花蓮登場。首日於國立花蓮高級農業職業學校舉行，由花蓮縣議員魏嘉賢、國立花蓮高級農業職業學校校長秘書蔡金智，及長榮航空經理沈淑娟共同主持開場，邀請國立花蓮高級農業職業學校、光復商工、光復國中、自強國中、國風國中、花崗國中、大榮國小、明義國小、大興國小等學校近百名學生參與。

花蓮縣議員魏嘉賢說，花蓮地區擁有許多優秀的體育選手，但資源有限，特別需要專業的指導來協助發掘更多人才，感謝長榮航空將專業訓練與資源帶到花蓮，幫助學生提升技能，期待未來能看到更多選手代表台灣站上國際舞台。

其中，2011年世界青少年射箭錦標賽男子團體冠軍得主高浩文也親臨現場，分享成長經歷及成為國家選手的歷程，鼓勵學生勇敢追夢、不畏挑戰，並堅持發掘自身潛力，邁向更廣闊的國際舞台。

活動第2天於信望愛少年學園舉辦，並邀請失親兒基金會共30名學生一同參與。長榮航空自2019年起每年皆邀請信望愛少年學園的青年免費參加長榮航空城市觀光馬拉松，讓學園學生有機會參與國際級賽事，至今已累計近30位學園青年及老師參賽。

本次活動中特別為信望愛學園與失親兒基金會的孩子們設計趣味運動課程，包含分組訓練、肌力訓練及小隊輔互動交流，藉由活動中學生的理解與表現，給予專業指導，幫助孩子們在實作中增進運動技能，進一步培養自信與設定目標，讓孩子們在體驗運動樂趣的同時，也為未來開啟更多可能性。