錯開出國、賞燈人潮 高鐵啟動機捷A18到站分流措施

2025台灣燈會桃園登場，昨天首個周末假日湧入260萬人次，機捷及桃園青埔周邊交通一度癱瘓，台灣高鐵表示，今下午啟動與桃園捷運A18到站旅客分流措施，目前旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線十分順暢，賞燈民眾進出站均無需排隊。

高鐵表示，配合2025台灣燈會疏運及交通部運具聯防措施，台灣高鐵於高鐵桃園站成立「前進指揮所」，今下午2時30分起，啟動與機捷A18到站旅客分流措施，協助機捷紓解A18站賞燈人潮，截至晚間6時止，旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線十分順暢，賞燈民眾進出站均無需排隊，車站秩序良好。

高鐵指出，2月12日至2月23日台灣燈會期間，台灣高鐵「前進指揮所」因應各種突發狀況，機動調整疏運措施。鑑於昨（15日）晚間大批旅客湧入機捷A18站，影響出站動線，今天指揮所特別啟動與桃園捷運動線分流。

高鐵說明，今天與機捷A18站啟動的分流措施為，搭乘高鐵前往機場的旅客，引導經車站B1連通道轉搭捷運；前往賞燈或鄰近商場的旅客，則直接引導至車站1樓，再依現場動線指示前往目的地。

高鐵表示，已於各車次列車上加強廣播，並協調桃園捷運對旅客宣導溝通，避免人流交錯，影響出國及賞燈行程。

高鐵統計，台灣燈會期間，總計加開95班次列車（南下47班、北上48班），尖峰時段，假日（周五至周日）每15分鐘、平日（周一至周四）約20分鐘內，即各有1班南下、北上列車停靠桃園站，以快速疏運旅客。