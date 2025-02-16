今晚全台降溫冷到周三！這2天雨勢最強 周五再迎更強冷氣團

未來1周有2波大陸冷氣團，中央氣象署預報員張竣堯表示，今晚起全台明顯降溫，低溫約13至14度，影響到周三清晨，周三白天冷氣團減弱，但周五再迎另一波冷氣團，強度預估比這波更強，周末夜晚低溫下探12度；另外，本周二、三雨勢最大，配合低溫，周二中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

張竣堯說，明（17日）環境較為乾燥，僅東南部有零星降雨，其他地區多雲到晴；周二（18日）起迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部降雨，且有局部較大雨勢，東南部及西半部山區有零星降雨。

周三（19日）白天冷氣團減弱，但迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨，大台北也有零星降雨，桃園以南為多雲到晴的天氣型態。

周四（20日）迎風面的東半部持續有局部降雨，北部及中部山區也有零星降雨；周五（21日）桃園以北、東半部有局部短暫雨，竹苗、中部山區有零星降雨。

張竣堯表示，這1波冷氣團伴隨較多水氣，其中，周二、周三雨勢最明顯，有局部較大雨勢，需多留意。

溫度部分，張竣堯指出，今晚開始降溫，北部先降，其他地區入夜後也開始愈來愈冷，並持續到周三清晨。中部以北及宜蘭低溫約13、14度，近山區及空曠處低溫可再降1至2度，最低溫可下探12度，南部、花東約14至16度，白天高溫些微回升，北部、東半部高溫18至20度，中南部則仍可達20度。

周三起白天冷氣團減弱，北部、宜花整天仍涼，白天高溫不到20度，其他地區早晚涼；周五起再有另一波冷氣團來襲，且強度預估比這波更強，北部白天高溫從周四的18度降至16度，中南部也降溫，中部以北、宜花地區晚間低溫可將至12至14度，南部、台東14至16度。

周五起另一波更強冷空氣南下，並持續到周日（23日）北部白天高溫將從周四的18度降至16度左右，中南部也將進一步降溫，中部以北及宜花地區晚間可能降至12度至14度，南部及台東約14度至16度。

張竣堯表示，冷氣團影響期間，沿海、離島需注意強陣風，周三晚間至周四清晨，中南部有局部低雲或霧影響能見度；降雪方面，本周周二至周三清晨雨勢最大，配合低溫，周二中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。