另類觀光賣點 外國客旅遊扭傷落枕「針灸」變救星

中醫可能是國際醫療黑馬，不僅美顏針、不孕症調理與癌症中西醫合併療法預估商機至少新台幣10億元，中醫更是一般外國遊客旅遊期間扭傷、落枕救星，體驗針灸成另類觀光賣點。

疫後觀光復甦，國際醫療市場擴大，中醫也瞄準商機。隨著外國旅客來台人數逐漸回升，開始出現自由行旅客尋求中醫美顏針、不孕症調理等服務，帶動中醫診所成長，中醫界期盼未來可推動中醫國際醫療觀光團，與全球接軌，促進醫療與觀光發展。

不僅是有美容、不孕治療等目的需求觀光客會踏進中醫診所，中醫對於一般外國旅客也是如同救星一般的存在，在台北火車站附近中醫診所工作的中醫師周宗翰今天告訴中央社記者，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封之後，每週都會在診間遇到1、2名觀光客，多數是旅行期間扭傷、落枕，或搬行李時拉傷。

周宗翰說，外國旅客多數自備消炎止痛藥，幾乎不會因扭傷、落枕拉傷求助西醫，他在診間遇到受傷觀光客都是吃止痛沒效，經飯店人員介紹。雖近年歐美開始有針灸師，但單次療程就要約100歐元（約新台幣3400元）或100美元（約新台幣3270元），台灣自費最多新台幣1000元，在台灣跌打損傷，中醫真的是不錯就醫選擇。

祥寧中醫總院長廖昭銘也提到，中醫療效顯著且快速，尤其在處理如飛行長時間導致的腰痛等急性問題，效果特別明顯。許多從國外回台的華僑或商務客，經常因長時間飛行而腰部不適，透過針灸治療，能迅速緩解疼痛，讓患者驚訝於中醫的快速療效。

根據多家開業中醫診所醫師觀察，目前觀光醫療散客多來自馬來西亞、新加坡、香港及日本，研判與這些國家的民眾對「中醫」並不陌生有關，中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆認為，雖然中醫療法在世界上蓬勃發展，但外國患者通常是接觸過，才比較願意嘗試。

詹永兆進一步提到，即使近年東南亞等其他國家持續向台灣中醫領域招手，期待相關資源進駐，但還沒有看到東南亞或日韓、港澳或歐美觀光客會抱著想試試「推拿」、「針灸」就走進來中醫診所，必須在旅遊期間剛好出現不適症狀，再加上過去聽過的才會選擇中醫。