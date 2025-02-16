台灣燈會人潮擁擠…可效仿高雄演唱會疏散？ 桃市府：人數天差地遠

桃園舉辦的台灣燈會因人潮太多、疏運不佳，引發不少民怨，紛紛在桃園市長張善政貼文下表達憤怒與不滿，桃園市新聞處長羅楚東16日受訪時致歉指出，燈會第一個假日的人潮確實比預計還要多，但市府已啟動疏運措施，未來也會密集觀測流量。羅楚東表示，台灣燈會一天內湧入260萬人次，創下歷史新高，市府已經啟動桃捷所有量能。

2025年台灣燈會在桃園舉辦，但15日湧入大量人潮，讓許多民眾批評燈會動線安排、人潮及交通疏導安排都很有問題，大眾運輸被搭到「癱瘓」，被擠在機捷月台近1小時，連計程車也等不到。

燈會壅塞民怨沸騰

桃園市長張善政雖在臉書發文指出，台灣燈會單日湧入近260萬人次，桃市府持續加強疏運措施，包括機捷出入站簡化、改善捷運A18與高鐵車站、A18與A19站穿堂層進出動線、啟動接駁車、出境旅客設置機捷優先通道，台鐵內壢與楊梅站設有接駁車等，但許多民眾仍在張善政臉書貼文下表達不滿。

民進黨市議員黃瓊慧便指出，市府的疏運緊急應變措施不足，燈會造成當地塞車、捷運爆滿造成各種民怨之外，也害出國搭飛機的旅客趕不上飛機。她強調，燈會還會持續舉辦到下週末，請市長研擬好配套措施，才能因應接踵而至的人流。

建議白天看燈會

對於桃園燈會因人潮洶湧引發的民怨，桃園市新聞處長羅楚東受訪時指出，人潮確實比原本預期的多，市府已經加強疏導的措施，16日就會看疏導的狀況調整因應措施，畢竟人流與車流狀況不好掌握，加上15日天氣較好，第一個假日本來就會有比較多人潮，他也鼓勵民眾平日與白天也可來，「白天拍起來也很漂亮。」

由於台灣燈會是交通部觀光署與桃園市政府主辦，被問到與中央溝通的狀況時，羅楚東表示，中央與地方的溝通很暢通，不管是台鐵、高鐵與平面道路的狀況都不錯，且平常雙方會互相聯繫。至於是否有宣傳過度的問題？羅楚東反駁說，任何縣市都會希望多一點參加人。

與演唱會疏運不同

羅楚東說，交通的部分往年也有類似狀況，市府都很願意改進，15日當天已經將所有桃捷的量能榨到一滴不剩，加開的班次總量已經創下歷史新高，但相對來說，平面道路的壓力就有比較小，且搭乘台鐵來也有接駁車。他建議民眾可以提早來，避免下午到晚上的尖峰時段。

至於有人認為，可以仿效高雄市政府在演唱會疏散人潮的模式，羅楚東表示，高雄演唱會的人數與桃園燈會15日的人數天差地遠，15日燈會的最大人次高達260萬，一場演唱會大概是10到30萬人次，不同的活動不能直接類比。

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