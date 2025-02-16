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金門濃霧擾空運取消9架次 逾500名旅客滯留擠滿候機室

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，機場候補櫃檯前擠滿等待的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，機場候補櫃檯前擠滿等待的民眾。記者蔡家蓁／攝影

金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，台金航線有9個航班被迫取消，超過500名旅客滯留機場，為協助旅客順利返程，立榮航空已增開台北往返金各1架次的加班機，但候機室仍擠滿無奈等待的旅客，當中有不少是明天要返校開學的大學生，多位家長致電要求縣府1999專線協助。

今天清晨濃霧籠罩，機場能見度一度降至400公尺以下，飛機無法正常起降，導致多個航班取消，一直到上午11點多，才有飛機飛抵金門，由於金廈小三通也停航，所以中午左右的飛機還算好候補，據航空公司人員透露，中午左右的班機就候補130多人次。

但從下午開始，小三通的台商與遊客陸續湧入尚義機場，幾乎每架次班機都班班客滿、一位難求，僅少數航班能候補1至2個客人，尤其中南部的飛機都是小飛機，候補的機率更低，讓不少家長與學生都相當著急。

一名楊姓學生就說，他是訂早上往高雄的班機，沒想到霧鎖金門，飛機被取消，他從早上等候補到下午17點都沒消息，因為明天學校就開學了，加上又有兩門課要上，讓他很擔心，只能祈禱有加班機來協助輸運。

有位王小姐表示，今天機場約有500多人滯留，但卻僅有1架次的加班機，且是往台北的，她說，「為何加班機不能加高雄」，高雄的航線也很多人候補，後來她打電話跟縣府1999反映，希望能放大機型，或是增開加班機。

另有遊客受困機場，不得不臨時調整旅遊計畫。一名這名來金門旅遊的陳先生無奈表示，「已經等了幾個小時，還是不知道能不能飛，真的很擔心行程延誤，看來有做好多留一天的準備。

航空公司也提醒旅客，在春季節搭機往返金門時，應隨時關注天候變化，並預留彈性時間，以免影響行程。

金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，台金航線有9個航班被迫取消，超過500名旅客滯留機場。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，台金航線有9個航班被迫取消，超過500名旅客滯留機場。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，機場候補櫃檯前擠滿等待的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門地區今天清晨受濃霧影響，導致尚義機場航班大亂，機場候補櫃檯前擠滿等待的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場航班大亂，機場候補櫃檯前擠滿等待的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場航班大亂，機場候補櫃檯前擠滿等待的民眾。記者蔡家蓁／攝影

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