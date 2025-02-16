疫後觀光復甦 中醫瞄準美顏不孕症國際醫療商機

疫後觀光復甦，醫院診所對國際醫療摩拳擦掌，中醫也嗅到商機，夜市、百貨公司旁陸續新開幕中醫診所，中醫師公會預估觀光商機至少新台幣10億元，美顏針、不孕症調理具前瞻性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，「清冠1號」打響中醫名號，將台灣中醫推向世界舞台，甚至延續到疫後，台北市中醫師公會理事長林源泉今天接受媒體聯訪時表示，隨著疫情解封，外國來台觀光增加，最近診間有不少來自星馬、香港、日本的自由行旅客想做中醫美顏針。

美容醫學在台灣國際醫療占有一席之地，如今愛美的國際觀光醫療商機吹進了中醫，據林源泉觀察，疫後來台觀光外國旅客到中醫診所「進廠維修」大約成長2至3成，再加上許多海外不孕症夫妻來台治療，時常配合中醫調整，與癌症中西醫合併治療等，中醫走向觀光醫療符合趨勢。

林源泉說，以西醫國際醫療每年新台幣300億市值換算，中醫國際醫療商機至少價值10億元，事實上，台灣中醫深受不少國外民眾喜愛，鼓勵醫療、觀光、外交等主管機關積極媒合，除了現行的自由行散客以外，可以考慮推出中醫國際醫療觀光團，與國際接軌，讓台灣中醫實力放眼世界。

祥寧中醫團隊總院長廖昭銘點出突破口，他說，現行中醫觀光醫療都是散客，沒有與觀光產業合作、沒有透過海外旅遊媒體行銷，難以打好知名度基礎，甚至連官方委託成立的國際醫療管理工作小組公告觀光醫療機構名單都不見「中醫」，僅有醫美、牙科、眼科、不孕症與健檢為主。

廖昭銘說，官方國際醫療仍不見「中醫」，主因可能在於中醫師是否願意接受挑戰，國際醫療是在校期間教科書不會教的，再者是未來勢必需要在海外拓點，雖然視訊醫療技術發達，但國外患者返國後恐面臨抓不到藥的困境，台灣中醫診所設立國外分院，才可能確保患者持續調理。

正在籌備投身中醫國際醫療的廖昭銘表示，台灣中醫本來就應該要國際化，尤其台灣中西醫合併治療癌症成績斐然，與中國相比，台灣中醫具備更細膩的優勢，現階段的國際患者僅占整體十分之一，赴北美設立分院就在規劃項目中。