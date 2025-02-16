台灣人基因溯源 坊間檢測產品5000元多非本土貨

台灣人到底有什麼血統？有什麼基因？是漢人？還是有平埔族基因？甚至有南島基因？透過基因的科學檢測，其實才是最真實可信的方法。

不過聚傳媒實際調查卻發現，目前坊間有販售的基因檢測產品，多數都不是本土產品，而是來自日本或美國的產品。

現在的基因檢測產品，定價大約新台幣五千元左右，有業者上個月曾經有促銷方案，一次買兩組（供兩個人使用）大概也只要五千元，不過目前實際看到的，都是一組就要五千元左右，而且產品如果是從海外寄來，關稅還要另外再付七百多元。

有買家指出，來自日本的基因檢測產品，檢體只附上一個回郵信封，而不是安排專門的冷藏車來回收，甚至回郵信封還是平信而不是掛號。

檢測的方式是提供唾液放入容器內，說明書內已註明採樣後要儘快寄回台灣的地址，否則需冷藏。根據說明，檢體需先寄回台北然後再統一寄去日本。

有買家就表示憂慮，由於回郵只是平信，郵局人員說這種回郵信封萬一寄丟，完全無法事後追查。而且郵筒或是貨運車如果長時間被太陽照射，裡面溫度很高，不知道會不會影響唾液裡面的基因。

台灣DNA專家陳耀昌教授指出，基因檢測的關鍵是資料庫的完整性，提醒消費者要注意這點。這是因為消費者提供的唾液分析出基因DNA之後，是要跟資料庫比對，目前日本或是美國的業者資料庫，主要都是日本或美國人的Data，如果資料庫裡面的台灣人Data太少，可能也比對不出什麼太精確的成果。

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