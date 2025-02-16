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春雨潮濕易引婦科疾病 中醫：多吃這些可降體內濕氣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是體內濕氣無法正常代謝，「春困」上身。示意圖／ingimage
一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是體內濕氣無法正常代謝，「春困」上身。示意圖／ingimage

24節氣將來到「雨水」，今年落在2月18日，從字面上來看，降雨量漸漸增加，但氣溫逐漸回升，讓空氣更加潮濕。康華中醫診所院長張家蓓表示，各地春雨綿綿，潮濕氣候也容易讓體內濕氣無法正常代謝，心情鬱悶甚至疲倦產生「春困」現象。

「黃帝內經」提到，因於濕，首如裹，當濕氣過重時，身體會出現沉重不適感。張家蓓說，雖然已經入春，養生除了調肝理氣之外，也要為下一個季節做準備。首重「疏肝養脾」，多吃食物甘味，補益脾氣，尤其，女性更要注重肝經保健，遠離私密處搔癢、泌尿道發炎、分泌物增多等婦科問題。

春天是生物激素變化最旺盛的時候，張家蓓指出，女性有婦科問題，大多與肝經不順暢有關。中醫觀點認為「肝主疏泄」，建議多吃青綠色蔬菜補血氣，並多攝取水分；少吃阻礙濕氣發散的食物，例如精緻澱粉、加工丸子以及高鹽高油炸物，影響腸胃代謝功能。

春天多雨、濕氣重，張家蓓提醒，女性容易有婦科及過敏性疾病，水腫肥胖也跟著來。節氣「雨水」的保健關鍵在於排濕，養生聖品首推薏仁，具清熱排痰化膿效果，加上益腎補脾的蓮子、淮山、芡實烹煮四神湯，溫和平補、健脾養胃的特性適合所有體質食用。

因濕氣易誘發的疾病

1.月經紊亂：肝脾腎功能失調，容易造成痰濕堆積，如果阻塞經絡則月經不規律。

2.皮膚病：引發濕氣重、皮膚癢的症狀，嚴重則出現濕疹、異位性皮膚炎、汗皰疹等。

張家蓓強調，要改善體內濕氣，可多吃青綠色蔬菜、適量食用蔥薑蒜等辛香料，或喝萬壽菊、玫瑰茶等去濕氣的茶飲。另外，順應自然規律睡「子午覺」養足精氣神，子時放鬆上床睡覺、午時可靜臥或小憩半小時左右，促進肝膽運行通暢，舒暢全身氣血。

雨水時節乍暖還寒，偶爾還是會有低溫侵襲，張家蓓說，仍須準備保暖的衣物，掌握「洋蔥式」三層搭配的原則，應付多變的戶外天氣，避免著涼。這段時間流感疫情未歇，應避免過度勞累，適當補充營養提升免疫力，抵禦屬於「疫癘邪氣」的季節性流感。

中醫 濕氣 雨水

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