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濃霧釀航班無法起降 民航局緊急加開台北-金門班機
中央氣象署今表示，西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通部民航局表示，今天上午台中與金門機場因濃霧影響，部分航班無法起降，為加速疏散旅客，協調立榮航空加開1班台北至金門班機，即可開放訂位。
氣象署今清晨6時55分發布濃霧特報，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門等均為影響區域。
氣象署表示，今清晨至上午西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，南投、苗栗至屏東及金門已出現能見度不足200公尺的現象。
民航局表示，今日上午台中與金門機場因濃霧影響，部分航班無法起降，濃霧情況分別於上午7點55分、9點6分解除，航班也陸續恢復。
為加速疏運旅客，民航局表示，已協調立榮航空加開1班台北至金門班機，即刻起開放訂位，加開時間為台北下午5時30分去、金門晚間7時30分回。
民航局提醒，目前已進入霧季，各處機場航班較易受到天候影響而變動，旅客出發前務必先確認航班動態，以利後續行程規畫。
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