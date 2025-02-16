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濃霧釀航班無法起降 民航局緊急加開台北-金門班機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天上午台中與金門機場因濃霧影響，部分航班無法起降。圖為金門機場受濃霧影響示意圖。聯合報系資料照
今天上午台中與金門機場因濃霧影響，部分航班無法起降。圖為金門機場受濃霧影響示意圖。聯合報系資料照

中央氣象署今表示，西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通部民航局表示，今天上午台中與金門機場因濃霧影響，部分航班無法起降，為加速疏散旅客，協調立榮航空加開1班台北至金門班機，即可開放訂位。

氣象署今清晨6時55分發布濃霧特報，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門等均為影響區域。

氣象署表示，今清晨至上午西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，南投、苗栗至屏東及金門已出現能見度不足200公尺的現象。

民航局表示，今日上午台中與金門機場因濃霧影響，部分航班無法起降，濃霧情況分別於上午7點55分、9點6分解除，航班也陸續恢復。

為加速疏運旅客，民航局表示，已協調立榮航空加開1班台北至金門班機，即刻起開放訂位，加開時間為台北下午5時30分去、金門晚間7時30分回。

民航局提醒，目前已進入霧季，各處機場航班較易受到天候影響而變動，旅客出發前務必先確認航班動態，以利後續行程規畫。

民航局 立榮航空 航班 金門

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