濃霧釀航班無法起降 民航局緊急加開台北-金門班機

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，傳統觀念認為「日行萬步」有益健康，但最新研究顛覆了這個說法。研究人員分析近9萬名英國生物銀行參與者的數據，發現每日總步數量和有症狀膝關節骨關節炎發病率無直接相關性，也就是說人不會因為步行的數量越多而變得越健康，關鍵在「步行強度」。

2025-02-16 13:42