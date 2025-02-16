長期配戴降噪耳機恐造成「聽覺處理障礙」 專家籲：開啟1模式

現代人幾乎每天都會使用耳機聽音樂，而廠商所推出的「降噪」功能，讓使用者聽歌不受打擾的同時也能夠保護聽力。不過有專家認為，長時間阻隔日常噪音，可能會讓大腦「忘記」如何篩選聲音，延伸出中樞聽覺處理障礙等問題。

據BBC報導，一位25歲的倫敦行政助理蘇菲（Sophie）分享，自己經常被人說「不專心聽」、「容易恍神」，她雖然能夠聽到生活周遭的聲音，卻無法清楚地分辨來源，經過多次診斷後，才發現是「聽覺處理障礙」（APD），聽力專家認為，這恐怕與她每天長時間（5小時）配戴降噪耳機有關。

其實，降噪耳機可以防止高頻噪音傷害聽覺，這對耳朵長期的健康有益。不過英國聽力學會副會長班頓（Claire Benton）強調，若長期阻隔日常噪音（如汽車喇叭），可能會讓大腦「忘記」如何篩選聲音，「你戴著降噪耳機，只聽自己想聽的聲音，根本不需要努力去區分環境聲音」。

隨著科技發展和民眾對視聽媒體的依賴增加，人們與聲音的互動方式已經改變。許多人外出時全程配戴著降噪耳機，並習慣開著字幕觀看影片，根據一項YouGov調查，18至24歲的年輕人中，有61%的人看電視時更喜歡開啟字幕。專家呼籲，應該進一步研究降噪耳機對兒童聽覺處理的影響。

近幾年來，APD（聽覺處理障礙）門診需求量大幅上升，聽力學家亞歷山大（Angela Alexander）認為，應該減少降噪耳機的使用時間，並開啟透明（通透）模式，讓環境聲音適量進入。平時，也可以利用手機應用程式進行「噪音中辨別語音」的訓練，逐步改善自身聽覺。