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台灣燈會首周六人擠人交通大亂 市府中午起推7大疏運

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影

台灣燈會桃園昨天首個周六，吸引爆量賞燈人潮，交通大亂，桃園市政府今天上午開會決定，今起再啟動包括增加機捷加班車、增設機捷A16-A18、A19-A20接駁車等7項精進疏運措施，擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，實施進出場人流疏導及管制措施，縮短民眾進出場時間。

台灣燈會在桃園青埔特區展出，不料首個周六人潮爆滿，晚上更是交通阻塞滿滿滿，市府觀旅局統計，首個周末包括A18、A19站及邊燈區總計湧入257.6萬人次，A18高鐵桃園站機捷尖峰進出近3萬人，運量壓力大，加上青埔地區道路、停車場不夠，突然湧入爆量人潮，警方派出大量警力仍無力管制交通疏導。

市政府因應台灣燈會爆量人潮開會，指出市府因應燈會持續修正各場域人潮疏導做法，確保燈會期間交通順暢，今天持續擴大機捷、高鐵及接駁車運量規畫，在各場站實施進出場人流、交通疏導及管制措施，為縮短民眾等候時間，市府提出7項精進措施如下：

1.為紓解機捷旅客爆量問題，桃捷將視人潮狀況，在下午2時增加加班車，下周假日比照辦理，確保旅客順利搭乘。

2.交通局將自中午12時啟動A16-A18、A19-A20兩條巡迴接駁路線，隨時因應搭載旅客需求，縮短候車時間。

3.高鐵站前往機場旅客，增設明顯專屬通道指引牌面，安排專人引導進站，加速旅客轉乘機捷前往機場。

4.避免旅客因刷卡影響出站效率，桃捷將在尖峰時段保持閘門常開，旅客靠卡即可快速通過，無須等待刷卡確實感應，加速出站流程。

5.A18、A19站穿堂層進出動線影響人流順暢問題，桃捷將以紅龍區隔進出站人流，加派人員引導改善，舒緩動線衝突影響。

6.針對A16、A20燈會停車場滿場狀況，將增進替代停車場或機動開放周邊路邊停車區域，加強宣導民眾依現場工作人員導引停車，轉乘接駁車進展場。

7.協調增加機場排班計程車排班能量，視機捷疏運情況機動調度客運接駁車至第二航廈（A13站）供民眾轉搭至桃園高鐵站（A18）。

市府強調，因應台灣燈會期間大量人潮，市府事先規畫擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，各場站實施進出場人流疏導及管制措施，昨天第一時間啟動疏運機制及滾動式修正，後續針對燈會期間交通狀況隨時調整及提出改良措施，確保民眾安全，並呼籲民眾多多利用大眾運輸工具，配合現場工作人員指引，確保燈會期間交通順暢。

台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。圖／市政府提供
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。圖／市政府提供
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影
台灣燈會在桃園首周六人潮爆滿，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今起推7項疏運措施。記者張裕珍／攝影

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