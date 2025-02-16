總在下午感到特別累？ 專家指出：飲食與睡眠都有關聯

為何總是在中午過後，容易覺得自己昏昏欲睡？美國神經學家Ian Katznelson指出，午後的疲倦主要和生理時鐘及睡眠壓力有關，人們清醒的時間越長，身體對睡眠的需求也會增加，而這是正常的生理現象，無須過度擔心。若想要消除疲勞，也可以嘗試文內的幾種方法來舒緩身心。

根據CNA網站報導，美國神經學家Ian Katznelson指出，午後的疲倦主要分成兩種因素，一個是生理時鐘，人類大腦中的「生物鐘」控制身體一整天的運作模式；另一個則是睡眠壓力，人們清醒的時間越長，身體對睡眠的需求也會為之增加。若在下午感覺到疲倦，可能是保持清醒的神經傳導物質活性降低了。

不過，吃的東西也可能影響當天的精神狀態，能量代謝專家Sai Krupa Das提到，高糖食物、精緻碳水化合物消化後，容易使血糖快速上升，促使胰臟分泌胰島素，在消耗熱量後又會使血糖下降，因此感到很疲倦。他建議可以選擇複合碳水化合物（如蛋、燕麥片）來取代，比較不容易引起血糖震盪。

美國睡眠醫學學會主席Stephen Justin Thomas表示，在下午容易感到疲倦是正常的生理現象，不需要過度擔心，若想緩解不適感，可以選擇先處理不太需要專注力的事、走出室外動一動，或是簡單睡個午覺；但要注意，午覺時間需控制在20分鐘內，睡太久恐怕會使自己更昏沉，甚至影響晚上入睡。