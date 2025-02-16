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霧鎖金門！ 小三通停航、航班受影響

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門水頭碼頭場今天一早也是濃霧瀰漫，好在接近中午濃霧漸散，小三通船班才恢復正常。記者蔡家蓁／攝影
金門水頭碼頭場今天一早也是濃霧瀰漫，好在接近中午濃霧漸散，小三通船班才恢復正常。記者蔡家蓁／攝影

霧鎖金門！金門今天一早受濃霧影響，導致海、空交通大亂，小三通金門往返五通、泉州航線因能見度過低，自上午8時起暫停航駛，好在11點半就恢復正常。此外，金門尚義機場也因為濃霧關場，所幸上午9點多，機場能見度回升至800公尺後，航班才陸續恢復正常。

金門縣港務處公告表示，今天上午小三通航線因濃霧暫停，影響從金門往返五通與石井的船班，好在接近中午時，濃霧漸散，船班恢復正常。

除了海運受影響，金門尚義機場的空運交通也一度中斷，由於清晨濃霧籠罩，能見度一度僅有500公尺，機場航班多架次取消，讓許多旅客在候機室焦急等待，好在上午9點多，濃霧漸散，機場能見度回升至800公尺後，航班才逐步恢復正常起降。

據了解，上午金門尚義機場約有10多架次航班取消，不少民眾都在機場等候，好在接近中午，飛機恢復正常起降，但目前機場候補的民眾很多。

霧鎖金門開始了！金門尚義機場今天一早周遭一片霧茫茫景象，機場關場，飛機無法正常起降。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門開始了！金門尚義機場今天一早周遭一片霧茫茫景象，機場關場，飛機無法正常起降。記者蔡家蓁／攝影

機場 航班 金門

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