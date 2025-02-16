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260萬人次擠爆台灣燈會 張善政緊急出手祭7改善措施

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025台灣燈會在桃園舉行，昨天首個周六湧入大量人潮前往桃園青埔賞燈，A18高鐵桃園站旁滿滿都是人。記者張裕珍／攝影
2025台灣燈會在桃園舉行，昨天首個周六湧入大量人潮前往桃園青埔賞燈，A18高鐵桃園站旁滿滿都是人。記者張裕珍／攝影

台灣燈會首個周末假日湧入近260萬人次，交通大打結引發民怨。桃園市長張善政今早在臉書表示，為因應大量人潮，桃捷今日起提前於下午2時加開班次，也鼓勵民眾善用台鐵路線，在內壢站與楊梅站轉乘接駁車前往燈區。

昨是台灣燈會首個周末假日，好天氣吸引大量賞燈人潮，不論機捷、高鐵都塞爆，有旅客卡在站內1小時都出不了站，有民眾抱怨被人潮塞住趕不上飛機，甚至青埔地區交通也一度癱瘓。

張善政今表示，為因應大量湧入的賞燈人潮，桃捷公司今日起提前於下午2時加開班次，並視實際情況機動調整，班距縮短為每7.5分鐘一班，下周假日比照辦理，同時為加速人流疏運，捷運站閘門採常開模式，旅客只需靠卡即可快速通過。

動線規畫，市府特別改善A18高鐵桃園站與A19站穿堂層的進出動線，並增派人員引導，自中午12時起，在A16至A18站區間以及A19至A20站區間啟動接駁服務，只要有民眾需求即可立即搭乘。也鼓勵民眾善用台鐵路線，在內壢站與楊梅站皆可轉乘接駁車前往燈區。

為顧及出境旅客權益，機場捷運也設置優先通道，並安排專人引導進站。市府已協調增加機場排班計程車運能，並視機捷疏運情況，機動調度客運接駁車往返第二航廈（A13）與桃園高鐵站（A18）。

張善政表示，燈會首個假日，機場捷運創下歷史新高紀錄，全日疏運近30萬人次，發車班次達400班，桃園捷運公司已全員動員，將載運量能發揮至最大，展現超強運輸實力，很感謝交通局、警察局、環保局、志工、義交及所有第一線工作人員的付出。

張善政說，首個假日湧入近260萬人次參觀人潮，是對燈會的肯定，也是市府團隊的重要責任，市府將把過程中的每個環節都視為寶貴經驗，持續改善各項服務措施，減少民眾不便。

台灣燈會 機場捷運

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