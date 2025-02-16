兒童急診檢測法多 PCT預測細菌感染準

「若要快速區分細菌還是病毒感染，多參考PCT監測指標！」醫師陳俊佑16日於研討會表示，兒童有症狀進入急診的檢驗指標很多，如白血球、PCT、CRT等，若細菌感染就要使用抗生素，而其中PCT是近來較能準確判斷是否細菌感染的重要輔助指標。醫師李恩沛則提醒，若使用PCT需定期追蹤，不能一味使用抗生素。

台灣兒童急診醫學會16日舉行「兒童急重症檢測工具標研討會」，邀請國內兒童急診與重症專家分享臨床與最新國際研究。

須注意PCT提高

台灣兒童急診醫學會秘書長陳俊佑表示，兒童急診治療的檢測方式有2種：PCT（前降鈣素）與CRP（高敏感性C-反應蛋白），前者經過國際多篇研究綜整發現，對於細菌性感染的辨別度較好。陳俊佑說，正常人血液中PCT濃度小於0.09 ng/ml，如果血液中PCT濃度小於0.5ng/ml，高機率是非細菌性感染，但還要配合臨床症狀觀測。

陳俊佑說，PCT雖然不能完全代表體內細菌狀況，但若PCT數字有變高，症狀惡化或死亡的機率也會增加，醫生在用藥與治療時要特別留意。另外，如果PCT指數有下降、敗血症病人臨床症狀有改善的話，最好要停止抗生素使用，若過量使用抗生素也會殺死體內好菌，反而會讓康復後的狀況變差。

判斷細菌還是病毒

因此他提醒，PCT可作為細菌感染或其他發炎原因的輔助性判斷指標，還有兒童菌血症與敗血症，下呼吸道感染、腦膜炎也可區分是由病毒還是細菌造成。針對常用的Sepsis抗生素使用建議，陳俊佑則說，若兒童PCT濃度介於0.5到2之間，建議搭配臨床表現、理學檢查與免疫狀況，作為診斷敗血症參考標準，並考慮使用抗生素。

「CRP指標會有延緩上升的狀況！」林口長庚兒童重症加護科主任李恩沛說，PCT可以立即反應是否有細菌感染，CRP對於所有發炎都會有反應。他強調，如果PCT大於0.5，需要隔天再追蹤一次，若緩慢上升或是沒有下降到10%，醫生最好調整目前使用的抗生素。

抗生素使用標準

他也分享了幾個案例說，有些病友送到醫院的時候血氧掉到89到92之間（正常要93），驗了CRP與PCT，有發現CRP很高、PCT很低的狀況，因此就沒有使用抗生素，最後也排除細菌感染的原因；也有CRP正常（5以內），但PCT非常高的狀況，經過抗生素使用後症狀緩解，且用量也隨著身體狀況改善而減少。

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