日春木瓜牛奶「木瓜發霉、執行長過世」！業者回應了

連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」，近日在臉書社團「爆料公社二社」遭民眾爆料，指出「店內木瓜發霉發爛，還是一樣要削給客人喝」，同時也出示執行長於line群組教導員工如何處理發霉木瓜的教學。隨著消息曝光，立刻引起網友的不滿。目前更傳出日春木瓜牛奶執行長李燿忠已於農曆年期間過世身亡，再度引起熱議。

近日一名自稱為日春木瓜牛奶資深員工的網友，在爆料公社二社公佈一連串圖文，內容中指出，「日春叫來的木瓜是好的，但店家一次都會叫好幾箱，夏天的時候，木瓜一定會有發霉跟爛，但這些發霉發爛的木瓜不會丟掉，會把發霉發爛的部位削掉，繼續賣給客人喝」。同時爆料者也表示，自己經常會去很多分店支援，特別點名包括百貨公司、機場、醫院內的等5間分店。針對醫院內的分店，爆料者也指出「來喝的都是病人，有可能會喝到發霉發爛的木瓜」

除此之外，爆料者也附上line對話紀錄，可見到執行長針對發霉的木瓜，指示「把皮削掉，如整顆全爛，而不是只有表皮爛，就不能用，要邊削邊聞，你要丟前拍照給我看」，甚至還有教學影片，指出「請看以上影片，30年傳承經驗，如何處理熟木瓜及發霉木瓜及挖籽」。

隨著消息曝光，大量網友直呼「太黑心了喇」、「都是毒」、「太噁了吧」。爆料者也於貼文中表示「我有跟衛生局檢舉過，爛木瓜當天上班就會被削掉了，所以衛生局去查，一定看不到的，查不到的」

實際聯繫加盟業者，李姓業者表示，由於各家分店採自行購買木瓜進貨，過去執行長的確曾在去年於內部群組教導員工如何處理木瓜，藉此降低店家成本。但是爆料者所點名的店家，都是位於百貨商場或醫院內，都會有商場自身嚴格的食安稽核，不可能會發生使用發霉木瓜的情況。李姓業者也澄清，遭點名的店家中，包括自己經營的店家，但是店內絕對沒有使用發霉木瓜，該店過去還曾順利通過衛生局查驗，歡迎民眾或媒體到現場親自查看。