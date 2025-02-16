台灣燈會爆260萬交通大亂惹議 市府5大措施今晚見真章

台灣燈會在桃園昨天首個周六天氣好，吸引爆滿賞燈人潮，交通大亂，民眾抱怨，桃園市政府今天上午召開緊急應變會議決定5大精進措施，桃捷加班車視燈會民眾搭乘狀況隨時啟動，簡化機捷A18、A19出入站尖峰時段保持閘門常開、靠卡即過，機捷轉乘高鐵專屬通道指引、加強燈會接駁車指引，增進A16、A 20燈會停車場替代停車場或機動開放路邊停車方案。

台灣燈會在桃園青埔展出，不料燈會首個周六日人潮爆滿，晚上更是交通阻塞滿滿滿，市府觀旅局統計，首個周末包括A18、A19站及邊燈區總計湧入257.6萬人次，A18高鐵桃園站機捷尖峰進出近3人，運量壓力大，加上青埔地區道路、停車場不夠，突然湧入爆量人潮，警方派出大量警力仍無力管制交通疏導。

市政府因應燈會爆量人潮緊急開會，指出市府因應燈會人潮已事先擴大機捷、高鐵及接駁車運量規畫，管制各場站進出人流及交通疏導，但仍超過運載能量，造成民眾久候爭議，市府提出精進措施決定如下：

1桃捷加班車隨時待命，視燈會民眾搭乘狀況隨時啟動。

2簡化機捷A18、A19出入站機制，尖峰時段保持閘門常開、靠卡即過，增加進出效率，讓旅客能順利上下車

3對高鐵轉搭機捷前往機場旅客增加明顯專屬通道指引牌面及專人引導進站，加速旅客搭上機捷往機場。

4機捷臨近燈會場站提供客運接駁車，包括A20-A18及A16-A18備援及加強指引，因應機捷運載尖峰替代方案。

5增進A16、A 20燈會停車滿場替代停車場或機動開放路邊停車宣導，請民眾依各大停車場工作同仁導引停車及轉乘接駁進入展場。