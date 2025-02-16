賞台灣燈會周六一天湧260萬人次 桃交通局長建議這樣搭車

2025台灣燈會在桃園舉行，昨天首個周六湧入大量人潮前往桃園青埔賞燈，包含機捷、高鐵與周邊交通都壅塞，民怨不少。桃園市政府預估昨天湧入260萬人次造訪燈會，市府交通局長張新福說，人潮超乎預期，且大多搭乘機捷前來，機捷全日疏運近26萬人，比跨年加上五月天演唱會還要多，鼓勵民眾多選擇搭高鐵或台鐵轉乘接駁。

台灣燈會今年在桃園規畫雙展區，高鐵桃園站前的主燈展區打造主燈「無限樂園」，晚上開燈後每半小時一場燈光秀，另在機捷A19桃園體育園區站旁的「光的遊戲場」展區，主打寶可夢燈飾有巨大卡比獸、皮卡丘，吸引民眾、親子湧入現場朝聖打卡。

不過，昨天因為天氣好加上是燈會首個周末，台灣燈會雙展區從下午開始就湧入人潮，截至晚上6時30分已湧入140萬人次，越晚賞燈人潮越多，不少民眾選擇搭乘機捷，也讓機捷月台、車廂人潮幾乎是水洩不通，有民眾抱怨要搭車至少得等花上1小時。

桃園市交通局長張新福說，昨天賞燈人潮超乎預期，總計湧入260萬人次造訪燈會，就昨天首個周六，也觀察到造訪燈會的遊客大多搭乘桃園機場捷運前來，原本機捷運量預估1天20萬人，昨天一舉衝到將近26萬人，創下機捷通車以來最高紀錄，也比今年跨年加上五月天演唱會的單日總運量19.5萬人還要多。

張新福說，為了疏運遊客，今天機捷提前至下午2時開設加班車，交通局也會配合提前提供接駁車疏運。由於就昨天經驗，高鐵與台鐵仍有運能空間，也鼓勵民眾賞燈除了搭機捷，還可以選擇搭台鐵或高鐵前來，台鐵內壢與楊梅火車站都有免費接駁車。

桃園在9年前也曾舉辦過猴年台灣燈會，地點一樣在高鐵桃園站前並延伸到青塘園一帶，張新福回憶，9年前的台灣燈會疏運一路到隔天凌晨2時，當時搞得人仰馬翻，此次蛇年的台灣燈會已有所改善，最晚在凌晨0時都已疏運完畢，機捷1小時完成散場。