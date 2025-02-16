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國內線機票連假退票手續費擬調整 愈晚退收愈多

中央社／ 台北16日電
交通部近期將預告修正國內線機票退票手續費相關規定，新增3日（含）以上連假，一般機票及優惠票退票手續費上限，都不再是票面價10%及25%，將依據距離搭乘日長短，愈晚退收愈多。圖／AI生成
交通部近期將預告修正國內線機票退票手續費相關規定，新增3日（含）以上連假，一般機票及優惠票退票手續費上限，都不再是票面價10%及25%，將依據距離搭乘日長短，愈晚退收愈多。圖／AI生成

交通部近期將預告修正國內線機票退票手續費相關規定，新增3日（含）以上連假，一般機票及優惠票退票手續費上限，都不再是票面價10%及25%，將依據距離搭乘日長短，愈晚退收愈多。

交通部表示，考量3日以上連續假期為國內航線的疏運尖峰，為使有限空運運能充分利用，鼓勵民眾儘早確認行程，使機位得以儘速釋出予需要的旅客，將新增機票使用限制，正研議修正「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，近期將預告。

目前國內線機票退票手續費，一般機票最高不得超過票面價10%，經民航主管機關備查的優惠票，最高不得超過票面價25%。

根據交通部擬修正的規定，新增「3日（含）以上法定連續假期公告疏運期間的機票」，按照距航班搭乘日的期間長短收取退票手續費，也就是愈早退手續費愈便宜，可能低於現行規定，愈晚退則愈貴，可能為目前規定的2倍或3倍，詳細規範仍在研議中。

交通部另參酌「國內固定航線載客船舶乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」，將在「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」中，明定乘客因疾病、奔喪或其他不可歸責的事由而退票者，免收取手續費。

交通部 機票 航線 連續假期

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