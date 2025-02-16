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台灣燈會機捷、周邊交通癱瘓 交部：昨晚運具聯防助桃市府

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025台灣燈會首個周末假日湧進220萬人次，塞爆機捷、甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，交通部緊急出手，交通部長陳世凱表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。圖／交通部提供
2025台灣燈會首個周末假日湧進220萬人次，塞爆機捷、甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，交通部緊急出手，交通部長陳世凱表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。圖／交通部提供

2025台灣燈會桃園登場，昨天遇到首個周末假日又天氣大好，燈會湧進大量賞燈人潮，桃園市政府估計約220萬人次，不論機捷、高鐵都塞爆，有旅客卡在站內1小時都出不了站，甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，都引發民怨，交通部緊急「出手」，交通部長陳世凱今表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。

台灣燈會昨晚湧入大量賞燈人潮，桃園市政府預約220萬人次，不論機捷、高鐵都塞爆，一度癱瘓桃園青埔地區交通，都引發民怨，交通部主秘沈慧虹昨深夜還發臉書表示，城市辦理大型活動是件非常不容易的事。所有活動內容安排、空間、動線，包括人、車、停車場、接駁車事前都要完整規畫，外界質疑燈會交通大亂是否交通部督導不力。

交通部長陳世凱今發臉書表示，2025台灣燈會，桃園捷運昨晚湧入大量人潮，交通部立即啟動跨單位聯防機制及運具聯防，聯繫公路局、高鐵、台鐵等單位「協助」桃園市政府疏運旅客。

針對台灣燈會期間的交通運輸，陳世凱指出，台鐵2月15日到17日，以及2月22日到24日加開41班區間快車，可搭至中壢、內壢或楊梅站轉乘接駁車；高鐵燈會期間加開95班次，桃園站開放人工閘門及自由座；國道客運晚間8點到12點，A19站每20分鐘一班直達台北車站。

陳世凱說，台灣燈會至2月23日期間，建議民眾避開機捷尖峰時段，善用其他大眾運輸工具，也配合現場人員指引，確保人身安全。

2025台灣燈會首個周末假日湧進220萬人次，塞爆機捷、甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，交通部緊急出手，交通部長陳世凱表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。圖／交通部提供
2025台灣燈會首個周末假日湧進220萬人次，塞爆機捷、甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，交通部緊急出手，交通部長陳世凱表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。圖／交通部提供
2025台灣燈會首個周末假日湧進220萬人次，塞爆機捷、甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，交通部緊急出手，交通部長陳世凱表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。圖／交通部提供
2025台灣燈會首個周末假日湧進220萬人次，塞爆機捷、甚至一度癱瘓桃園青埔地區交通，交通部緊急出手，交通部長陳世凱表示，昨晚啟動運具聯防，「協助」桃園市政府疏散旅客。圖／交通部提供

交通部長 台灣燈會 桃園

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