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日行萬步沒比較健康！醫揭關鍵在「步行強度」 1方式最有效益

聯合新聞網／ 綜合報導
走路示意圖。圖／Ingimage
走路示意圖。圖／Ingimage

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，傳統觀念認為「日行萬步」有益健康，但最新研究顛覆了這個說法。研究人員分析近9萬名英國生物銀行參與者的數據，發現每日總步數量和有症狀膝關節骨關節炎發病率無直接相關性，也就是說人不會因為步行的數量越多而變得越健康，關鍵在「步行強度」。

黃軒指出，全球有超過5億人飽受骨關節炎困擾，其中膝關節病變佔了65%。雖然醫學指出適量運動有助於維繫心肺健康，但不當的步行方式，卻可能加速膝蓋軟骨的磨損。

黃軒說明，研究人員分析近9萬名英國生物銀行參與者的數據，發現每日總步數量和有症狀膝關節骨關節炎（SKOA）發病率無直接相關性。這項研究顛覆了大眾的傳統認知，證實「單純累積步行的數量」並非健康關鍵。用白話文來說，不是日行1萬步，或步行的數量越多，就可以越健康。

黃軒接著解釋，上述這項研究的核心發現，一個人的步行總量與SKOA發病率無顯著關聯，反而關鍵是在「步行強度」。黃軒分析，人們日常的走路步法可分成「一般的走路」和「運動的步伐」兩種。

其中，「一般的走路」指的是步數的頻率<60步/分鐘的步行活動，這些日常生活中的走路，會導致步數越多，SKOA發生率越高，原因是低強度加上長時間走路，反而易導致膝蓋關節反覆受損。

再來，「運動的步伐」指的是步數的頻率≥60步/分鐘的步行活動，例如快走或慢跑，維持這個步行強度，可以顯著降低罹患膝蓋關節炎的風險。黃軒表示，研究把受試參與者分成三組，每天步行4000-5999步的組別，患膝蓋關節炎風險下降16%；每天步行6000-7999步的組別，患膝蓋關節炎風險下降19%；至於每天步行≥8000步的組別，患膝蓋關節炎風險下降26%。因此得出結論，最有效益的運動步伐閾值是日行8000步，可達最大保護效果

最後，黃軒總結表示，這項刊登於《風濕病年鑑》的研究，顛覆了傳統只要「日行萬步」就可養生的觀念，強調「有效的運動步行」需具備四項條件，即明確運動意識（慢跑或快走）、每分鐘60步以上節奏、單次持續10分鐘以上，以及配合間歇性速度變化。他呼籲，「不是走得多、走得久，你就會健康，而是要走得對」，如此才能有效保護身體健康，也能保護膝蓋。

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