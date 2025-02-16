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本周兩波大陸冷氣團愈晚愈冷 氣象署：周五冷氣團更強更冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今大陸冷氣團南下，各地氣溫下降。本報資料照片
今大陸冷氣團南下，各地氣溫下降。本報資料照片

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，本周有兩波大陸冷氣團，今起愈晚愈冷，北部先降溫，其他地區入夜之後也會降溫，低溫約13-14度，影響到周三清晨。周五另一波大陸冷氣團南下，強度預估比這波強。本周以迎風面降雨為主，中南部天氣穩定。

張竣堯指出，今明兩天天氣穩定，各地晴到多雲，只有東半部有零星雨：周二周三迎風面降雨，雙北、東北部短暫雨，迎風面的基隆、北海岸、大台北山區及宜蘭等不排除有較大雨勢；周四水氣偏多，北、東及山區偶雨；周五及周六水氣減少，迎風面桃園以北、東半部短暫雨。

溫度方面，張竣堯指出，今天受冷空氣影響，冷氣團南下，北台灣高溫18-20度；各地入夜之後溫度明顯下降，中部以北、宜蘭今晚明晨低溫13-14度，其他地區14-16度，持續影響到周三清晨；周三白天到周四溫度回升，周四白天是本周相對溫暖的一天，各地高溫可達20-22度。

張竣堯說，周四晚間及周五大陸冷氣團南下，氣溫下降，預估強度仍屬大陸冷氣團，但可能比本波強，比較冷，需持續觀察。

本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣溫 氣象署 高溫

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