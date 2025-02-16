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台鐵：便當收益去年增12.8％ 也增加豐原至斗六列車運能

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，資產開發收益增加8.5 ％，台鐵便當及商品收益更增加12.8 ％，超過公司第1年的預期目標，而中部地區附業單位許多指標領先其他分區。圖為舊台中古蹟車站園區。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，資產開發收益增加8.5 ％，台鐵便當及商品收益更增加12.8 ％，超過公司第1年的預期目標，而中部地區附業單位許多指標領先其他分區。圖為舊台中古蹟車站園區。圖／台鐵提供

台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，資產開發收益增加8.5 ％，台鐵便當及商品收益更增加12.8 ％，超過公司第1年的預期目標，而中部地區附業單位許多指標領先其他分區，台鐵董事長杜微表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，加速各地區場域附業開發，使民眾及旅客獲得最好服務及體驗。

台鐵指出，去年附業開發實績較前年有大幅成長，資產開發收益增加8.5 ％（未計資產處分及移撥償債基金之資產收益）、台鐵便當及商品收益更增加了12.8 ％，超過公司第1年的預期目標，而中部地區附業單位的表現也甚為𠎀出，許多指標領先其他分區，足為公司的標竿及模範。

為了解中區各部門實際營運情形、提供資源協助，杜微日前赴台中地區了解旅運經營，聽取資開及附業分處簡報、進行意見交流，視察餐務室、車站大廳、便當本鋪、大平台場域、舊台中古蹟車站園區、綠空步道等，並向各處所第一線服勤同仁打氣。

另也到新烏日站察看車站及商場營運，以及近來提升高鐵、中捷接駁轉乘功能的改善績效，其間特別和商家代表研討，聽取意見，創造更大利基，達成顧客、商家及台鐵公司營收三贏。

杜微表示，強化中部地區本業附業經營、提供旅客民眾優質服務，是台鐵公司最重要的工作；公司目前正對豐原-台中-新烏日-彰化-斗六一線調整列車系統增加運能，並同步加速各地區場域附業開發，使民眾及旅客能獲得最好的服務及體驗。

台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，資產開發收益增加8.5 ％，台鐵便當及商品收益更增加12.8 ％，超過公司第1年的預期目標，而中部地區附業單位許多指標領先其他分區。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，資產開發收益增加8.5 ％，台鐵便當及商品收益更增加12.8 ％，超過公司第1年的預期目標，而中部地區附業單位許多指標領先其他分區。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，台鐵董事長杜微日前赴台中地區了解旅運經營並表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，以加速各地區場域附業開發。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，台鐵董事長杜微日前赴台中地區了解旅運經營並表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，以加速各地區場域附業開發。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，台鐵董事長杜微日前赴台中地區了解旅運經營並表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，以加速各地區場域附業開發。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，台鐵董事長杜微日前赴台中地區了解旅運經營並表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，以加速各地區場域附業開發。圖／台鐵提供
台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，台鐵董事長杜微日前赴台中地區了解旅運經營並表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，以加速各地區場域附業開發。圖／台鐵提供
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台鐵公司2024年附業開發實績較2023年大幅成長，台鐵董事長杜微日前赴台中地區了解旅運經營並表示，針對豐原至斗六一線將調整列車系統增加運能，以加速各地區場域附業開發。圖／台鐵提供

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