高雄名醫流感引心肌梗塞亡 台大醫：三大危險族群注意

現在季節已進入春天，但天氣多變化，仍為流感的好發季節。本月12日高雄市知名骨科醫師、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，驚傳因流感併發心肌梗塞急救無效離世；今年一月華航董事長謝世謙也因心肌梗塞過世，去世前曾傳出罹患流感。醫師表示，流感將引發全身性發炎反應，容易引起心肌梗塞、腦中風，務必多加注意。

為何流感容易併發心肌梗塞？高血壓學會名譽理事、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道說，體內的膽固醇容易累積在心臟血管內，這時體內免疫系統感知，膽固醇是外來物質，血液中的巨噬細胞會分泌物質，以消化膽固醇，進而膽固醇會形成鈣化現象，造成斑塊，但如果班塊結構不穩定，局部斑塊會遭到血流衝刷，隨著血液流動而引發心肌梗塞、腦中風。

王宗道說，特別是罹患流感後，容易出現全身性發炎反應，將使血管內的斑塊結構變得更不穩定，當出現局部破裂情形，增加罹患心肌梗塞、腦中風等機會。他說，心肌梗塞、腦中風的傳統危險因子，為高血壓、高血脂、高血糖等，但發炎指數也是一項重要指摽，如C反應蛋白(CRP)體內發炎指數升高時，將增加2至3倍心肌梗塞、腦中風機會，風險不亞於三高問題。

至於紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，罹患流感後，也並較一般民眾更容易出現體內發炎反應，增加心肌梗塞、腦中風機會，一定要提高警覺。 因此，王宗道指出，流感容易引發心肌梗塞有三大族群，包括三高患者、體內持續處於發炎狀況者，以及自體免疫疾病患者。

王宗道提醒，一旦心肌梗塞時，常有胸悶、胸痛、心律不整等症狀，甚至是只要輕微活動就會感覺胸悶，建議出現不適症狀時，應盡速就醫，尤其是正在罹患流感的人，應特別注意這些危險訊號。

另為避免罹患心肌梗塞、腦中風，除控制三高外，也應降低體內發炎反應。王宗道說，民眾平時應保持正常作息、睡眠充足，不要熬夜，飲食均衡，最重要的是，接種流感疫苗預防流感，如果有吸菸習慣盡速戒菸、不要吸菸；三高用藥方面，膽固醇、高血壓治療用藥有降低身體發炎反應的效果，患者務必按時服藥，並在測量三高時，應同時合併檢查發炎指數，以利及早預防心肌梗塞及腦中風。

中央氣象署表示，本周會有2波冷空氣，今天大陸冷氣團南下，北部明顯降溫，但降雨較不明顯，最冷時間點在周一及周二清晨，低溫僅14度。周三、周四短暫回溫，緊接周五又有另一波冷氣團南下。王宗道提醒，民眾應戴口罩、勤洗手，避免遭病毒感染，已有心血管疾病病史者，應規律服藥，千萬不要自行停藥，並隨時監測及注意自己血壓、血脂、血糖等數值。